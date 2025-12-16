快訊

吃芭樂籽會便祕？營養師搖頭了 惟3族群要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
芭樂屬於營養密度極高的水果，每100公克就含有約80.7毫克維生素C。示意圖／ingimage
芭樂屬於營養密度極高的水果，每100公克就含有約80.7毫克維生素C。示意圖／ingimage

芭樂經常出現在民眾的日常飲食中，卻未必被充分認識其營養價值。營養師高敏敏指出，芭樂屬於營養密度極高的水果，每100公克就含有約80.7毫克維生素C，含量明顯高於多數水果，甚至是藍莓的8倍以上，因此被稱為「維生素C之王」，長期適量食用，有助於降低慢性病與部分癌症風險。

高敏敏在臉書發文分享，芭樂的營養價值不只體現在維生素C上，還具有低GI（升糖指數）特性，可幫助穩定飯後血糖，對控醣族群相對友善。此外，芭樂也含有菸鹼素等維生素B群，有助於能量代謝、細胞運作，並參與膠原蛋白生成與骨骼發育，從免疫力到代謝力都有加分效果。

若與常被視為「健康代表」的藍莓相比，藍莓每100公克僅含約9.7毫克維生素C，而芭樂則高達80.7毫克。高敏敏表示，充足的維生素C不僅能對抗自由基、降低慢性病與癌症風險，也有助於促進膠原蛋白形成，加快傷口癒合，並縮短感冒不適的時間。

至於不少人擔心「吃芭樂籽會不會便祕？」高敏敏直言，芭樂籽富含膳食纖維，且具有吸水特性，反而能促進腸道蠕動、幫助排便，但前提是水分攝取要充足。對大多數人而言，帶籽食用芭樂其實更有利於腸道健康。

不過，高敏敏也提醒，以下3類族群在食用芭樂籽時仍需特別留意，建議去籽或減量攝取：

不習慣高纖飲食者

芭樂籽的纖維含量較高，腸胃尚未適應的人，若一次吃太多，可能出現脹氣或不適，建議從少量開始，讓腸道逐步適應。

腸胃敏感族群

如幼童、胃炎、腸胃炎或胃潰瘍患者，腸胃蠕動較弱或正處於發炎狀態，攝取過多芭樂籽，可能刺激腸胃、增加負擔。

剛動過腸胃手術者

術後腸胃仍在修復期，消化能力較差，高纖籽類較不易消化，容易引發不適，建議先去籽食用，待腸胃功能恢復後再嘗試。

