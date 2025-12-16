快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

加護病房頻見心肌梗塞病患 營養師示警：發病前皆吃過這類食物

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部國健署指出，近期氣溫明顯下降，且日夜溫差持續擴大，導致心血管負擔增加。示意圖／ingimage
衛福部國健署指出，近期氣溫明顯下降，且日夜溫差持續擴大，導致心血管負擔增加。示意圖／ingimage

隨著天氣轉冷，不少民眾開始進補，麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等「加酒料理」成了熱門料理。不過，營養師趙強今（16）日提醒，這類看似暖身的料理，反而可能對心血管造成負擔。他透露，近一個月在加護病房就遇到多起心肌梗塞個案，患者發作前都有食用大量加酒烹調料理的共通點。

趙強在臉書發文指出，天冷時想吃熱食無可厚非，但大量加酒、重油的料理並非理想選擇。這類食物不僅含有酒精，同時油脂含量也偏高，對於本身有心臟病高血壓或高血脂病史的人來說，恐怕會進一步提高風險，建議盡量避免。

不少人以為料理過程中「點火燒酒」就能把酒精完全去除，但實際情況並非如此。趙強引用研究指出，即使加酒料理點火後火焰自然熄滅，仍可能殘留約75%的酒精；若烹調時間僅15至60分鐘，酒精殘留量仍有約25%至40%。即便延長燉煮至90至150分鐘，酒精也難以完全揮發，仍可能殘存5%至20%。

氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，恐誘發急性心肌梗塞與中風國健署提醒，因應低溫來襲，民眾應避開清晨、傍晚等氣溫最低時段外出，若無法避免，需在低溫或溫差較大時外出，建議與親友結伴同行，以利互相照應；溫差變大讓每日穿搭更困難，建議民眾依溫度增減衣物，尤其要加強頭頸部、四肢末梢保暖，且須留意維持穿衣後活動靈活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

心肌梗塞 中風 薑母鴨 高血壓 心臟病 國健署

延伸閱讀

「蝦皮智取店」變多…他提2疑慮 愛用者指最大缺點：急件別用

升學最有用的英檢？網直言：學測考到這級分最重要 考完衝多益有利個申

沒考上「好大學」人生完蛋？高三生陷迷茫 網給期限：先看學歷後看經歷

鍵盤柯南建功！暗網瘋傳「越南屠夫」斬首煮屍 兇手竟是公務員

相關新聞

吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了

民眾反映，12日與家人到五花馬台中學士店用餐，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店...

阿里山8旬翁養1黑豬「違規餵廚餘」 嘉義縣爆首例恐面臨重罰

台灣爆發非洲豬瘟，環境部宣布今年底前持續全面禁止廚餘養豬，嘉義縣阿里山鄉近日爆出首例違規案件，一名8旬老翁飼養1頭黑豬，...

影／高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

有網友在Threads發文，85歲父親6日到高雄某飯店參加團體聚餐，同場11人返家出現上吐下瀉等症狀，父親因感染併發症住...

來了！全球流感升溫 國內上周8.5萬人就醫 疾管署預估「春節」達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當；另前2周新增10例流感併發重症病例1例H1N1、...

YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

台北市YouBike將於明年元旦起強制投保公共險，不過，北市議員許淑華表示，目前能受理賠僅有身故、失能、住院，排除門診手...

故宮「勁水國寶」首度宜蘭展出 國寶名單曝光！縣民參觀只要50元

國立故宮博物院與宜蘭縣政府攜手舉辦「勁水國寶—故宮x蘭博特展」即將在23日登場，此次特展的最大亮點在於故宮國寶首次「東渡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。