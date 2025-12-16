加護病房頻見心肌梗塞病患 營養師示警：發病前皆吃過這類食物

隨著天氣轉冷，不少民眾開始進補，麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等「加酒料理」成了熱門料理。不過，營養師趙強今（16）日提醒，這類看似暖身的料理，反而可能對心血管造成負擔。他透露，近一個月在加護病房就遇到多起心肌梗塞個案，患者發作前都有食用大量加酒烹調料理的共通點。

趙強在臉書發文指出，天冷時想吃熱食無可厚非，但大量加酒、重油的料理並非理想選擇。這類食物不僅含有酒精，同時油脂含量也偏高，對於本身有心臟病、高血壓或高血脂病史的人來說，恐怕會進一步提高風險，建議盡量避免。

不少人以為料理過程中「點火燒酒」就能把酒精完全去除，但實際情況並非如此。趙強引用研究指出，即使加酒料理點火後火焰自然熄滅，仍可能殘留約75%的酒精；若烹調時間僅15至60分鐘，酒精殘留量仍有約25%至40%。即便延長燉煮至90至150分鐘，酒精也難以完全揮發，仍可能殘存5%至20%。

氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，恐誘發急性心肌梗塞與中風。國健署提醒，因應低溫來襲，民眾應避開清晨、傍晚等氣溫最低時段外出，若無法避免，需在低溫或溫差較大時外出，建議與親友結伴同行，以利互相照應；溫差變大讓每日穿搭更困難，建議民眾依溫度增減衣物，尤其要加強頭頸部、四肢末梢保暖，且須留意維持穿衣後活動靈活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

