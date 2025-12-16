曾經臭氣沖天？體味重不是因汗水 專家曝關鍵：早上洗澡比晚上好

究竟早上洗澡還是晚上洗澡比較好？長年來各有支持者。有人認為早上沖個澡能提神醒腦、展開清新的一天；也有人偏好睡前洗澡，把一整天的疲憊與髒汙洗去。不過，從科學角度來看，微生物學家其實給出了明確的答案。

根據外媒《The Conversation》引述微生物學家說法，洗澡本身就是維持良好衛生的重要環節，不論選在早上或晚上，都能清除皮膚表面的汗水、油脂與髒汙，有助於降低皮膚感染、紅疹與異味風險。

不少人以為體味來自汗水，但事實上，新鮮汗水本身並沒有氣味。真正的異味來源，是皮膚表面的細菌，尤其是葡萄球菌，會將汗水當作養分分解，過程中產生含硫化合物，才形成刺鼻的體味。

研究指出，人在白天活動時，身體與頭髮會不可避免沾附灰塵、花粉等過敏原，同時累積汗水與皮脂。即使有衣物阻隔，仍有部分會轉移到床單與枕頭套上。夜間洗澡雖能洗去白天的髒汙，減少帶入床鋪的汙染物，但人在睡眠期間仍會持續流汗，皮膚細菌也會在夜間持續繁殖，隔天醒來仍可能出現體味。

專家也提醒，若床單與枕套未定期清洗，夜間洗澡的清潔效果會大打折扣。床鋪上殘留的細菌、皮屑與塵蟎排泄物，可能在睡眠時重新附著到乾淨的皮膚上，不僅影響清潔，還可能誘發過敏或讓氣喘症狀惡化。

相較之下，早上洗澡能一次洗去夜間累積的汗水、細菌與脫落的皮膚角質，也能在換上乾淨衣物前，降低皮膚攜帶的微生物量。微生物學家指出，這代表細菌在白天分解汗水的機會減少，有助於維持更長時間的清新狀態，因此從科學角度來看，較傾向支持早上洗澡。

不過，專家也強調，洗澡時間並非影響衛生的唯一因素。無論選擇早上或晚上洗澡，定期清洗床單與枕套同樣關鍵，建議至少每周清洗一次，才能有效清除汗水、細菌、皮屑、油脂與黴菌孢子，全面維持睡眠與身體健康。

商品推薦