快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山日出音樂會將登場 觀日列車、接駁資訊一次看

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山日出音樂會將登場，縣長翁章梁（中）今天參加宣傳記者會，Skyline天際線融合爵士樂團率先演出。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，縣長翁章梁（中）今天參加宣傳記者會，Skyline天際線融合爵士樂團率先演出。記者黃于凡／攝影

2026阿里山日出印象音樂會即將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手鄒族歌手高蕾雅宣傳，今年將邀請董事長樂團上山演出，也首次推出五感體驗員活動，將抽出1名幸運者贈送阿里山英迪格酒店住宿卷，同時結合周邊業者推出限定優惠及台灣燈會抽獎活動。

縣長翁章梁說，阿里山日出音樂會舉辦第24年，大家齊聚2400公尺山上等待日出，感受到陽光照耀身體那一剎，彷彿暖流經過身體，感覺很奇妙，今年邀請董事長樂團、Skline天際線融合爵士樂團、樂興之時管弦樂團及鄒族歌手高蕾雅，清晨5時30分就會開始演出。

Skyline天際線融合爵士樂團今天率先亮相，以悠揚旋律演繹阿里山晨曦與雲海意象，展現跨界藝術的創新能量，並為2026日出音樂會重新編曲經典名作「歡樂頌」，元旦音樂會將透過多平台同步轉播，邀請全台民眾在雲端共迎第一道曙光，感受穿越山海的震撼樂音。

2026元旦加開祝山觀日列車，阿里山站至祝山站清晨2時50分至6時15分，每15至20分鐘會有一班車次，共開行13車次；祝山站至阿里山站首班車早上7時15分，末班車早上9時15分，每15至20分鐘有一班車次，共開行8車次。

阿里山森林遊樂區內當天無接駁車，但園區外提供免費接駁服務，若自行開車可在阿里山公路停車，台18線89至95公里處設有臨時停車位，並在沿途設置多處接駁站牌，停車後可步行至站牌等待接駁車，搭乘接駁車至園區，接駁時間為元旦凌晨3時至下午6時。

縣府文觀局表示，今年首度推出「五感體驗員」全國招募計畫，以試聽、試走、試吃、試玩、試睡五大體驗，帶領遊客深度探索阿里山自然風貌、文化底蘊與旅遊魅力。完成指定任務並在慢遊嘉義臉書粉專分享體驗心得，有機會抽中阿里山英迪格酒店住宿券。

此外，加入「慢遊嘉義」line官方帳號好友，1月1日現場出示，即有機會抽中「2026台灣燈會在嘉義」限量400份好禮，以及鶴巢民宿、阿里山百合、奮起湖大飯店、百年檜木甜甜圈、欣欣水泥森活園、HERN HERN CAFE、月台那間茶香銅鑼燒等在地店家優惠券。

阿里山日出音樂會將登場，縣長翁章梁（後排右五）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，縣長翁章梁（後排右五）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁介紹林下經濟金線蓮。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁介紹林下經濟金線蓮。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁推廣山區觀光產業。記者黃于凡／攝影
阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁推廣山區觀光產業。記者黃于凡／攝影

延伸閱讀

2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

阿里山清晨結霜 攝影達人：進入最佳賞楓時刻

近3年5次目擊！阿里山特富野古道拍到台灣黑熊 獵人協會籲登山帶熊鈴

AI詐騙假影片盜用阿里山農會販售藍莓乾 農會報警勿上當

相關新聞

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網友分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，共有9個品項違規，包括越南出口「彩虹胡椒粒」檢出蘇丹色素四號、美國進口莎莎醬殘留會致癌...

汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和...

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電今日表示，將自12月23日起調整節電...

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。