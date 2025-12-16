阿里山日出音樂會將登場 觀日列車、接駁資訊一次看

2026阿里山日出印象音樂會即將登場，嘉義縣長翁章梁今天攜手鄒族歌手高蕾雅宣傳，今年將邀請董事長樂團上山演出，也首次推出五感體驗員活動，將抽出1名幸運者贈送阿里山英迪格酒店住宿卷，同時結合周邊業者推出限定優惠及台灣燈會抽獎活動。

縣長翁章梁說，阿里山日出音樂會舉辦第24年，大家齊聚2400公尺山上等待日出，感受到陽光照耀身體那一剎，彷彿暖流經過身體，感覺很奇妙，今年邀請董事長樂團、Skline天際線融合爵士樂團、樂興之時管弦樂團及鄒族歌手高蕾雅，清晨5時30分就會開始演出。

Skyline天際線融合爵士樂團今天率先亮相，以悠揚旋律演繹阿里山晨曦與雲海意象，展現跨界藝術的創新能量，並為2026日出音樂會重新編曲經典名作「歡樂頌」，元旦音樂會將透過多平台同步轉播，邀請全台民眾在雲端共迎第一道曙光，感受穿越山海的震撼樂音。

2026元旦加開祝山觀日列車，阿里山站至祝山站清晨2時50分至6時15分，每15至20分鐘會有一班車次，共開行13車次；祝山站至阿里山站首班車早上7時15分，末班車早上9時15分，每15至20分鐘有一班車次，共開行8車次。

阿里山森林遊樂區內當天無接駁車，但園區外提供免費接駁服務，若自行開車可在阿里山公路停車，台18線89至95公里處設有臨時停車位，並在沿途設置多處接駁站牌，停車後可步行至站牌等待接駁車，搭乘接駁車至園區，接駁時間為元旦凌晨3時至下午6時。

縣府文觀局表示，今年首度推出「五感體驗員」全國招募計畫，以試聽、試走、試吃、試玩、試睡五大體驗，帶領遊客深度探索阿里山自然風貌、文化底蘊與旅遊魅力。完成指定任務並在慢遊嘉義臉書粉專分享體驗心得，有機會抽中阿里山英迪格酒店住宿券。

此外，加入「慢遊嘉義」line官方帳號好友，1月1日現場出示，即有機會抽中「2026台灣燈會在嘉義」限量400份好禮，以及鶴巢民宿、阿里山百合、奮起湖大飯店、百年檜木甜甜圈、欣欣水泥森活園、HERN HERN CAFE、月台那間茶香銅鑼燒等在地店家優惠券。 阿里山日出音樂會將登場，縣長翁章梁（後排右五）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影 阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁介紹林下經濟金線蓮。記者黃于凡／攝影 阿里山日出音樂會將登場，串聯周邊商店及業者，縣長翁章梁推廣山區觀光產業。記者黃于凡／攝影

