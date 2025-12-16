快訊

三款取暖神器用錯恐進急診！醫示警「無感燙傷」：嚴重會猝死

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天氣溫驟降，不少人會拿出禦寒工具取暖。 示意圖／Ingimage
冬天氣溫驟降，不少人會拿出禦寒工具取暖。 示意圖／Ingimage

冬天氣溫驟降，不少人會使用電暖器、熱電毯、暖暖包禦寒。不過，胸腔暨重症科醫師黃軒近日在臉書提醒，這些看似溫柔的取暖神器，若使用方式不當，反而可能成為把人送進急診的隱形殺手，甚至與冬季火災、低溫燙傷及高齡者夜間猝死有關。

黃軒醫師在貼文中指出，電暖器最常被忽略的風險並非燙傷，而是「缺氧」。電暖器長時間運轉、加上室內通風不良，可能導致氧氣濃度下降、二氧化碳累積，並使皮膚水分蒸發、血管過度擴張。若在睡眠中血壓下降，對心血管負擔本就較重的族群，恐誘發心肌缺血或其他心血管事件。研究也顯示，冬季使用燃燒式加熱設備時，若通風不足，一氧化碳濃度上升，會出現頭痛或中毒風險，高齡者尤為明顯。

至於熱電毯，黃軒醫師提醒，最大錯誤就是「整晚墊著睡」。皮膚長時間接觸約43至47度的熱源，雖不會立刻感到疼痛，卻可能造成深層組織的低溫燙傷。醫學研究發現，即使只有43度，連續接觸超過6小時，也足以導致嚴重皮膚損傷。臨床上常見患者醒來才發現皮膚紅黑變硬，卻完全沒有被燙到的記憶。

而人手一個的暖暖包同樣暗藏風險。黃軒醫師表示，低溫燙傷中有三至六成與暖暖包或熱敷用品有關，多數患者因痛覺延遲，發現時已是二度燙傷。特別是在貼身使用、疲倦或飲酒後、循環較差的下肢部位，高齡者與糖尿病患者更需避免。

黃軒醫師也在文末提出三條冬日「熱防線」，強調保暖不是「越熱越好」，而是在安全溫度下維持身體穩定：

1.電暖器必須開窗或至少留縫

建議使用「定時」與「過熱自動斷電」。

2.熱電毯只用來「預熱床鋪」

睡覺時務必關掉並移開。

3.暖暖包切勿直接接觸皮膚

避免放在襪子內側、更不要放在皮膚上睡覺；對於糖尿病、周邊神經病變者，暖暖包等同禁用品。

