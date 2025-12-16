快訊

士林夜市人潮降？地方人士：是體感錯覺 人流業績更超車疫情前

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
北市士林商圈內將佔據道路兩側的攤商搬走後，路幅變寬。。本報資料照片

台北市觀光夜市競爭激烈，士林夜市雖然坐穩一、二，但仍有民眾認為人潮是否減少等狀況，知情人士表示，其實從攤商業績、人流等來看，已經回復到疫情前，甚至超越，主要會覺得體感人數變少，恐與夜市內周邊攤商數減少，路變寬而產生錯覺。

依北捷出站人潮來看，士林夜市周邊兩大車站，劍潭站、士林站，在2025年10月份於劍潭站平均2萬6794人次、士林站平均2萬6905人次。而劍潭在去年同期平均只有2萬5127人次，士林站則是2萬5024人次，都有明顯增加。

地方人士坦言，攤商數量已恢復疫情前，甚至有超過的水準，之所以覺得變少，有部分原因是士林夜市道路兩旁，以往都會有攤商擺攤，經過調整後移走後，路福自然變寬敞，人群也走得比以前輕鬆，但會讓視覺覺得沒有像以前擁擠。

他也說，現在由於陸客不能來，所以人潮多以國內，以及東亞國家的觀光人潮，現在反而會擔心如果陸客有天開放，人潮會難以負荷。至於店面的部分，他也說，文林路上聽聞租金比較高些，也因此空租率或許會稍微高些。

至於劍潭捷運站旁的台北藝術流行中心是否有帶入人潮？士林商圈聯合會理事長蘇汶山表示，北藝目前仍屬虧損狀態，帶來人潮也有限，反而是北藝外圍舉辦祭典或活動能夠帶來一定人潮，如白晝之夜、台北燈節等，如果能讓大型活動定期到北藝舉辦，對士林夜市人潮有助於提升。

此外，蘇汶山也說，目前士林夜市來源主要是觀光客，但包含現在夜市內座椅、公廁、環境仍有精進空間，市府也應針對相關設施做精進規畫，讓士林夜市成為更好逛，更友善夜市。

市場處補充，為改善士林市場地下1樓營業環境，市場處編列超過1億元辦理地下1樓美食街整修工程，以提供市民更舒適的用餐購物空間，今年4月開幕迄今，已逐漸帶動周邊人潮回流。

市場處說，同時在114年協助士林夜市及士林市場辦理軟硬體設施設備更新，共補助約251萬元。另補助辦理行銷活動約167萬元，以結合在地特色，振興觀光，刺激民眾消費，活絡商機。

