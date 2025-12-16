快訊

入冬雲海、星空、雪景齊發 合歡山爆美…但切記2件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山位處雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，入冬常見雲海翻騰，如潑墨山水畫，美景迷人。圖／林保署南投分署提供
合歡山是台灣最高海拔森林遊樂區，冬季不僅會降雪，還能觀星看日出，更因位在雲霧盛行帶，入冬常見雲海翻騰，美景齊發，也讓合歡山格外迷人。林保署南投分署今透露觀景最佳地點，但也提醒，冬天上山務必做好保暖，且勿走捷徑。

林業保育署南投分署指出，合歡山四周高山環繞，山岳氣勢磅礡，更因位處雲霧盛行帶，每當大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，風勢強勁且攜帶大量水氣，入冬常見雲海翻騰，風起雲湧搭配著層層山巒，有如潑墨山水畫，美景迷人。

而冬季到合歡山旅遊，除了到昆陽、鳶峰或武嶺觀景平台踩點，以及追雪、觀星、賞月、看日出之外，園區內合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，晨起黃昏均是欣賞雲海的最佳地點，還能近距離觀察高山動植物，恣意享受山嵐環繞。

但該分署也提醒，為維護高山生態，勿亂丟垃圾，攀登步道依循步道路徑，勿走捷徑；冬季山區氣溫低，遊客上山務必注意保暖措施，以確保自身安全，相關旅遊訊息可於台灣山林悠遊網或合歡山國家森林遊樂區訂房網站查詢。

合歡山位處雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，入冬常見雲海翻騰，如潑墨山水畫，美景迷人。圖／林保署南投分署提供
