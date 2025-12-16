快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

天冷耳鳴好發 中醫揭三大族群特別明顯...血管收縮、免疫下降是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近來，冬天天氣變冷、溫差大，血管容易收縮，血液循環變差，正是耳鳴好發的季節。圖／AI生成
近來，冬天天氣變冷、溫差大，血管容易收縮，血液循環變差，正是耳鳴好發的季節。圖／AI生成

近來，冬天天氣變冷、溫差大，血管容易收縮，血液循環變差，正是耳鳴好發的季節。中醫師林庭竹說，尤其是慢性病、三高及免疫疾病族群特別明顯，且因為天冷感冒及過敏機率增加，引起鼻粘膜充血、耳咽管不平衡，進而產生耳鳴。

林庭竹表示，耳鳴症狀是從耳朵到腦部任何一個通道出現問題，都可能進而引發，包括從外到內有外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質。耳鳴又有分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或晚上聲音較大，突發或漸進式，與運動姿勢改變有無相關等。

臨床上大約9成耳鳴患者，同時伴隨聽力下降，可能疾病有外耳道耳屎阻塞、中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性，甚至是鼻咽癌。應就醫查明原因。

林庭竹表示，中醫經絡通過耳朵的穴位非常多，如三焦經、小腸經、膽經息息相關，加上肝膽火旺、痰濕上擾耳竅、或陰虛火旺、虛火上炎，或氣血虛衰不能濡養耳竅，都可能產生耳鳴。

以中醫耳鳴種類來說，中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起的耳鳴，可以使用「荊芥連翹湯加蒼耳散」緩解症狀；耳朵進水、潛水後耳鳴，伴隨耳朵癢、耳悶感、聽聲音不清楚可用「小柴胡湯加減」；三高代謝性疾病、梅尼爾氏症的耳鳴為「半夏白朮天麻湯加減」；中老年耳鳴、更年期後耳鳴、或長期熬夜、過勞工時長者可用「杞菊地黃丸加減」。

為緩解耳鳴症狀，平時也可以多穴位按摩。林庭竹說，按摩時應著重後頸及耳朵附近的循環，搭配其他治耳鳴的穴位，如項部枕骨下凹陷處的風池穴，及頸後髮際線下，正中往外大約一橫指處的天柱穴。將手搓熱，順序可由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓100下。手部的穴位每次按壓30下，有助於緩解耳鳴症狀。

但耳鳴的原因有外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調。林庭竹說，需針對問題治療，平時建議健康檢查及治療慢性疾病、感冒及感染應先治療、遠離環境噪音及少使用耳機及開過大音量、失眠及精神緊繃可搭配運動，促進氣血循環、維持正常作息及舒緩壓力。

延伸閱讀

突然聽不到了！耳鳴、眩暈別當感冒 小心「突發性聽損」

冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

澎醫完成首例血管內震波碎石術 開創離島新里程

感冒「一常見症狀」若持續超過兩周 醫示警：恐是癌症警訊

相關新聞

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網友分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，共有9個品項違規，包括越南出口「彩虹胡椒粒」檢出蘇丹色素四號、美國進口莎莎醬殘留會致癌...

汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和...

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電今日表示，將自12月23日起調整節電...

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。