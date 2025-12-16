知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，共有9個品項違規，包括越南出口「彩虹胡椒粒」檢出蘇丹色素四號、美國進口莎莎醬殘留會致癌的農藥環氧乙烷、法國高價乾酪大腸桿菌超標等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次共9項違規產品均已在邊境退運或銷毀，將會持續嚴格把關食品安全。

由輸入業者「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出含非法定著色劑，屬於禁用的蘇丹色素四號。劉芳銘指出，依據「食品安全衛生管理法」第15條，屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒共53.76公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。

另外，有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷依規定不得檢出。這2批美國的莎莎醬共460.8公斤，須全數在邊境退運或銷毀。

劉芳銘說，針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。因為咖樂迪的關係企業之前曾經被檢出蘇丹色素，有違規紀錄，雖然這次輸入的莎莎醬被驗出環氧乙烷，在咖樂迪公司不分國別的部分調味醬類產品，都被列入監視查驗。

劉芳銘強調，因應蘇丹色素事件，經相關部會提供之可能業者名單，例如輸入同品項等，自今年8月6日起至明年3月24日止，針對可能業者名單，輸入的香辛料及調味醬產品不分國別採監視查驗。這次違規的「台灣咖樂迪股份有限公司」，也在名單之列，確保食品安全網更周全。

食藥署統計近半年，從114年6月8日至114年12月8日止，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從114年12月8日起至115年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

這次不合格的名單，還包括法國「乾酪」檢出微生物含量不符規定、泰國「炒粿條」檢出甜味劑含量不符規定、巴拉圭「冷凍牛肚」檢出動物用藥殘留含量不符規定、中國大陸「辣椒碎」農藥殘留含量不符規定、中國大陸「竹笙」重金屬含量不符規定、美國出口「西芹」農藥殘留含量不符規定。

商品推薦