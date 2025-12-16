汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要70%以上、前側窗40%以上，新制原則明年第1季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

汽車隔熱紙透光率受到熱議，交通部先前公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，並揭露12家建議廠牌、型號資訊，明年起將針對新車入法納管，近日再預告修正「道路交通安全規則」，明確規範前擋風玻璃、前側窗隔熱紙透光率，以及計程車隔熱紙黏貼的透光率。

根據規定，未來新登檢領照的車輛有黏貼隔熱紙者，前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上的合格隔熱紙，但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內之區域，不在此限；前側窗應黏貼可見光透過率40%以上之合格隔熱紙，合格隔熱紙須為具有合格標識者。

計程車部分，除需符合上述2規定外，更新增後側窗及後窗、後擋玻璃均應黏貼可見光透過率40%以上的合格隔熱紙。

此外，新制上路後的新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，未來在後續汽車定期檢驗時，驗車項目及基準也納入隔熱紙透光率標準，驗車時須符合相關見光率規定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，考量我國氣候環境、道路安全、國人用車習慣及價格可負擔性，為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，維護交通往來安全，以實務檢討修正「道路交通安全規則」，明確規定汽車申請牌照檢驗及汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，以及所黏貼的隔熱紙應有合格標識規定

胡廸琦表示，目前草案還在預告中，將預告30天，預告期滿才能進行法制作業，後續還有部分細節需與廠商、檢驗單位溝通，原則上將在明年第1季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

