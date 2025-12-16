快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要70%以上、前側窗40%以上，新制原則明年第1季上路。聯合報系資料照
交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要70%以上、前側窗40%以上，新制原則明年第1季上路。聯合報系資料照

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要70%以上、前側窗40%以上，新制原則明年第1季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

汽車隔熱紙透光率受到熱議，交通部先前公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，並揭露12家建議廠牌、型號資訊，明年起將針對新車入法納管，近日再預告修正「道路交通安全規則」，明確規範前擋風玻璃、前側窗隔熱紙透光率，以及計程車隔熱紙黏貼的透光率。

根據規定，未來新登檢領照的車輛有黏貼隔熱紙者，前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上的合格隔熱紙，但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內之區域，不在此限；前側窗應黏貼可見光透過率40%以上之合格隔熱紙，合格隔熱紙須為具有合格標識者。

計程車部分，除需符合上述2規定外，更新增後側窗及後窗、後擋玻璃均應黏貼可見光透過率40%以上的合格隔熱紙。

此外，新制上路後的新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，未來在後續汽車定期檢驗時，驗車項目及基準也納入隔熱紙透光率標準，驗車時須符合相關見光率規定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，考量我國氣候環境、道路安全、國人用車習慣及價格可負擔性，為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，維護交通往來安全，以實務檢討修正「道路交通安全規則」，明確規定汽車申請牌照檢驗及汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，以及所黏貼的隔熱紙應有合格標識規定

胡廸琦表示，目前草案還在預告中，將預告30天，預告期滿才能進行法制作業，後續還有部分細節需與廠商、檢驗單位溝通，原則上將在明年第1季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

擋風玻璃 隔熱紙透光率

延伸閱讀

計程車白髮司機不看談話節目 醫見螢幕震驚：是全英文經濟學

計程車司機暖心舉動救人一命！1原因拒收車資還催人快走 家屬上網尋恩人

運具電動化進度不如預期 電動機車市售比年底目標20% 目前僅達成6.8%

計程車司機反常舉動救長者一命！1原因拒收錢+趕客快走 家屬尋恩人

相關新聞

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網友分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，共有9個品項違規，包括越南出口「彩虹胡椒粒」檢出蘇丹色素四號、美國進口莎莎醬殘留會致癌...

汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和...

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電今日表示，將自12月23日起調整節電...

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。