節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金，回歸省多少、回饋多少

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金，回歸「省多少、回饋多少」。圖／本報系資料照片
為鼓勵民眾節約用電台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電今日表示，將自12月23日起調整節電獎勵方案，取消最低獎勵金，回歸「省多少、回饋多少」，讓獎勵更能直接反映實際節電成果，讓真正努力節電的人更願意節電。

台電說明，自2014年起依節電度數計算獎勵金，如有實際節電，每度獎勵0.6元，並提供每期最低獎勵金84元，考量現行制度已實施逾10年，為提升獎勵公平性並貼近用戶節電行為，明年將以實際節電度數計算獎勵金，已登錄者免再登錄，尚未登錄的民眾只要上網登錄電號參加節電活動，當期用電量較去年同期減少，每省一度電可獲0.6元獎勵，節電愈多，獎勵愈多。

台電統計，2024年全國近1300萬戶次住宅用戶響應節電，全年節電約17億度，平均每戶每期省135度電，若依實際節電度數計算平均用戶每期可獲得81元。

台電指出，此次制度調整設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起始日自2025年12月23日起適用，即兩個月一期的帳單將自2026年3月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。

除了節電獎勵活動，民眾也可透過台灣電力APP即時掌握自身用電及節電資訊，並於台灣電力APP參加住家節電預測，只要當期用電量比去年同期低，且實際用電度數不超過預測值，最高可獲得5000金點，希望與民眾共同節能減碳省荷包。

台電也說，針對企業大用戶導入節電措施，包括時間電價、需量反應與節電服務團等需求面管理工具，並成立北、中、南節能診斷中心，提供免費節能輔導。配合政府深度節能政策，台電節電團隊自2024年至今已造訪超過5千家企業，預估節電效益近1.5億度。

節電 台電 用電

