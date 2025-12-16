台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網紅分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

韓國網紅秀鎬在社群平台「Threads」表示，近期觀察到朋友擦護唇膏時，都是左右來回塗抹，但正確方式應是順著嘴唇紋路「上下塗」，吸收會更完整，效果才會比較好。

貼文一出後，一票網友驚呼長知識，紛紛表示「好有用，幾十年都擦錯方向」、「天哪這是冷知識吧！脫皮大戶感謝你」、「30幾年擦錯方向」、「左右塗了25年，難過每天最勤勞保養的嘴唇還是很乾」、「居然要上下塗，塗錯至少10年」、「真的假的！塗錯起碼30年了，感謝小知識」、「謝謝上天讓我滑到這篇文，我嘴巴每天都在脫皮，照三餐吃嘴皮」、「什麼！護唇膏必須上下塗，不是左右塗嗎？」。

此外，也有內行網友回應「因為嘴唇的唇紋是垂直的，這樣塗抹才能真正深入唇紋滋潤，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗」、「皮膚科專家也有說是照著紋路上下擦，才不會破壞嘴唇的皮膚」。

