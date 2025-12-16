快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名韓國網紅表示，身邊的台灣朋友嘴唇都韓國人乾，發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。示意圖／Ingimage
一名韓國網紅表示，身邊的台灣朋友嘴唇都韓國人乾，發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。示意圖／Ingimage

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網紅分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

韓國網紅秀鎬在社群平台「Threads」表示，近期觀察到朋友擦護唇膏時，都是左右來回塗抹，但正確方式應是順著嘴唇紋路「上下塗」，吸收會更完整，效果才會比較好。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，一票網友驚呼長知識，紛紛表示「好有用，幾十年都擦錯方向」、「天哪這是冷知識吧！脫皮大戶感謝你」、「30幾年擦錯方向」、「左右塗了25年，難過每天最勤勞保養的嘴唇還是很乾」、「居然要上下塗，塗錯至少10年」、「真的假的！塗錯起碼30年了，感謝小知識」、「謝謝上天讓我滑到這篇文，我嘴巴每天都在脫皮，照三餐吃嘴皮」、「什麼！護唇膏必須上下塗，不是左右塗嗎？」。

此外，也有內行網友回應「因為嘴唇的唇紋是垂直的，這樣塗抹才能真正深入唇紋滋潤，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗」、「皮膚科專家也有說是照著紋路上下擦，才不會破壞嘴唇的皮膚」。

護唇 皮膚科 網紅

延伸閱讀

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

年末限定！北捷推出「1免費服務」 網讚貼心：尾牙噴射祭要來了

試衣間「潛規則」？她走出門給朋友看卻被碎念 網不挺：走秀嗎

酒店妹驚曝男客「10個有9個桌布是妻小」 網點頭：汽旅、養生會館也常見

相關新聞

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

冬季天氣乾冷，不少人都有嘴唇乾裂的困擾。對此，一名韓國網友分享，台灣冬天明明比韓國潮濕，但身邊的台灣朋友，嘴唇卻比韓國人更乾，進一步發現原來問題是「護唇膏擦錯方式」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，共有9個品項違規，包括越南出口「彩虹胡椒粒」檢出蘇丹色素四號、美國進口莎莎醬殘留會致癌...

汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」 最快明年第1季上路

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部修正「道路交通安全規則」，明確規定未來新車領牌檢驗和...

節電獎勵將調整 台電：取消最低獎勵金 回歸省多少回饋多少

為鼓勵民眾節約用電，台電積極推動節電獎勵，每年持續檢討精進方案，以提升方案效益。台電今日表示，將自12月23日起調整節電...

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。