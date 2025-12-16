快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」。記者翁唯真／攝影
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」。記者翁唯真／攝影

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一晚的晚餐內容。經醫師評估後確認非失智，而是長期資訊過載與睡眠不足所造成的「類手機失智狀態」，調整手機使用習慣、規律運動、改採手寫筆記並固定午睡後，3個月內專注力與記憶力明顯改善。

智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」，用以形容因過度依賴手機、資訊大量湧入，導致專注力下降與記憶提取困難的狀態。

開業精神科醫師楊聰財表示，手機失智症的關鍵並非「記不住」，而是「想不起來」。在短影音、即時通知與碎片化資訊持續刺激下，大腦長時間處於亢奮狀態，前額葉無法有效整理與提取記憶，導致記憶明明存在，卻一時無法調用，就像抽屜卡住、打不開一般。

從臨床觀察來看，這種狀態不只影響認知功能，生理層面上，大腦缺乏休息時間；心理層面，容易出現焦慮、詞彙使用困難與注意力破碎；在社會層面，人際互動逐漸被螢幕取代，語言與情感交流能力退化；長期下來，甚至讓人失去安靜反思與與自己對話的能力。

楊聰財說，包括手機不在身邊就感到焦慮、洗澡或上廁所也要滑手機、不看手機難以入睡、出現幻聽通知聲或震動、一時想不起人名或物品名稱、對話時容易詞窮、工作或家務效率下降、對小事過度思考、情緒焦躁不安，及長期睡眠不足。若同時出現多項情況，應提高警覺，重新檢視生活節奏。

在預防與改善方面，楊聰財建議透過刻意動腦來訓練大腦，例如記憶電話號碼與路線、不事事依賴手機查詢；持續學習語言、樂器或閱讀，以刺激神經連結；進行數獨、拼圖等益智活動；以手寫方式記錄重點，加深記憶痕跡；並維持規律運動、均衡飲食與充足睡眠，讓大腦有時間整理與修復。

此外，深度社交與適度的數位排毒同樣重要。楊聰財說，透過實際聊天與討論活化語言與情緒相關腦區，或嘗試不帶手機散步、露營、泡三溫暖，讓大腦暫時遠離刺激；冥想或靜心片刻，也有助於恢復專注與內在平衡。

楊聰財提醒，當使用者能有意識地選擇內容、避免無止境滑動，手機仍可成為有效工具，而非讓大腦超載的來源。記憶力的退化不只是年齡問題，長期忽視大腦的休息與深度使用，同樣可能提早耗損認知功能。

失智症

延伸閱讀

你不是累，是想太多！心理師揭「過度思考」4大徵兆：別被腦中劇情拖垮

想不起前天晚餐吃啥？日專家警告恐是「手機失智症」 10徵兆要注意

每天吃80顆花生有助降血壓、提升記憶力 最新研究揭改善大腦血流

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

相關新聞

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

義大利麵控注意！營養師揭「最不胖吃法」 選這麵條竟能減少熱量

營養師高敏敏近日在臉書分享「義大利麵怎麼吃比較不怕胖」，指出不少人一想到義大利麵就聯想到高熱量，其實真正影響熱量高低的關鍵，在於麵條種類、醬料選擇與主菜搭配，只要懂得聰明選，也能吃得美味又兼顧健康。

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下...

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。