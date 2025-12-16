逾9成弱勢兒少自覺家境「不如同儕」多數覺得比不上別人

家扶基金會今公布「童年逆境經驗研究調查」，調查顯示92%弱勢兒少表示家庭經濟困難對自己有造成影響，73%感覺到家中生活開支有困難；同時，調查也發現家庭經濟應付生活開銷感到困難的兒少，與感到困難程度較低兒少相比，心理情緒困擾程度較高。

家扶今召開記者會，「童年逆境經驗研究調查」中顯示，經濟弱勢兒少的心理情緒困擾狀況仍面臨挑戰，調查顯示兒少在最近1個月有63.5%覺得比不上別人、有59.7%感覺憂鬱心情低落，56.5%有過睡眠困難，因此讓兒少感到困擾或苦惱。

不過該調查也看見，65.1%兒少與主要照顧者互動親密、56.8%家人讓兒少感到安全感，以及有78.7%與同儕和平相處、75.5%與同儕互動良好，家庭及人際關係對於弱勢兒少都是重要的復原力與正向支持力量。

家扶今邀請兩位兒少分享成長歷程，阿辰自幼看著新住民母親獨力撐起家計，但也會因家境無法補習跟同學成績有落差而苦惱和低落，甚至現在想起還是會影響心情，他在升國一時加入家扶的少年展力方案，也主動帶領新進成員，如今選擇就讀社工系，大二的他半工半讀分擔家計，期許自己能夠將成長路上感受到的愛與溫暖傳遞下去。

但也有許多弱勢家長需兼顧維持全家生計跟家庭照顧責任，孩子能獲得的陪伴有限，阿弦便是在這樣的環境中成長，加上還被鑑定出學習障礙，學習及人際相處上都感到吃力，在學校難交到朋友，也是透過社工推薦下加入家扶少年展力方案，如今也找到饒舌表演的才能。

首次擔任「無窮世代」愛心大使的盧廣仲分享，自己小時候非常沒有自信，在接觸樂器之後才慢慢地建立起信心，發現其實也有自己能做到的事情，當只能看見自己的缺乏時，會變得更加沒有自信，需要重新找到自己的價值，才能脫離這個惡性循環。

家扶基金會執行長周大堯表示，陪伴與正向經驗的累積是孩子走出困境、培養復原力的重要力量。家扶提供營隊活動、課輔班、少年展力、青年構力等服務，致力於讓弱勢兒少在成長過程中能獲得穩定的陪伴，不僅能在面對困難時感受到支持，也讓他們透過社會資源與專業協助逐步累積正向經驗，減少對挫折與傷痛的聚焦。穩定的關係與溫暖的連結，將成為孩子面對未來挑戰的底氣。

