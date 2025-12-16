快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

星宇「台北-馬尼拉」航線重啟 推限時優惠專案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空馬尼拉航線將以A321neo客機飛航，每週七班，天天直飛。星宇提供
星宇航空馬尼拉航線將以A321neo客機飛航，每週七班，天天直飛。星宇提供

星宇航空16日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日一班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，為往返兩地的旅客提供更穩定且高效率的飛航選擇。

台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到兩小時的直飛航程，星宇航空此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程，無論是短期商務、返鄉探親，或城市型旅遊，皆能輕鬆銜接、從容出行。

隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空也同步推出前往菲律賓3航點：馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠專案：「『菲』常好玩，說走就走！」，即日起至12月31日前，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享TWD1,000優惠，

馬尼拉黎剎公園是菲律賓觀光客必打卡之處，到此感受菲律賓的歷史與文化氛圍。星宇提供
馬尼拉黎剎公園是菲律賓觀光客必打卡之處，到此感受菲律賓的歷史與文化氛圍。星宇提供
馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。星宇提供
馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。星宇提供
星宇航空台北-馬尼拉航線航班時刻表。星宇提供
星宇航空台北-馬尼拉航線航班時刻表。星宇提供

馬尼拉 菲律賓 星宇航空

延伸閱讀

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線 年底前推出3航點限時限量優惠

中菲南海再生爭端 美國務院譴責中國水砲攻擊菲律賓漁民

星宇航空推動永續行動受肯定 勇奪雙料金獎

影／桃機三航廈首架入境航班試營運 旅客讚新穎漂亮

相關新聞

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

義大利麵控注意！營養師揭「最不胖吃法」 選這麵條竟能減少熱量

營養師高敏敏近日在臉書分享「義大利麵怎麼吃比較不怕胖」，指出不少人一想到義大利麵就聯想到高熱量，其實真正影響熱量高低的關鍵，在於麵條種類、醬料選擇與主菜搭配，只要懂得聰明選，也能吃得美味又兼顧健康。

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下...

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。