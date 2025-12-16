快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣團隊研發自動分化幹細胞儀器 助力再生醫學

中央社／ 台北16日電
陽明交通大學與國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發Cyto Chamber（先鋒一號），可自動培養與分化幹細胞。（陽明交大提供）
陽明交通大學與國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發Cyto Chamber（先鋒一號），可自動培養與分化幹細胞。（陽明交大提供）

台日科研團隊合作投入再生醫學研究，台灣團隊研發首部可自動培養與分化幹細胞的儀器，讓仰賴大量人力的繁瑣步驟，可透過自動化高效率完成，有助於再生醫學邁向產業化。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，在再生醫學中，幹細胞具備分化各種組織細胞的潛能，但製備過程相當繁瑣、成本高昂，且極度仰賴人工作業，品質難以一致。

為突破這項瓶頸，陽明交大與日本諾貝爾醫學獎得主山中伸彌創立的京都大學CiRA基金會於5年前合作，目標是克服幹細胞量產與品質控制的技術瓶頸；歷經5年合作，首部可自動培養與分化幹細胞的儀器Cyto Chamber（先鋒一號）正式問世。

陽明交大表示，先鋒一號由陽明交大與國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發，該系統可自動化完成幹細胞培養與分盤，從溫控、二氧化碳濃度調控、培養液供給與排除，到細胞顯微攝影一氣呵成，這些仰賴大量人力的繁瑣步驟，如今透過自動化得以高效率完成。

除了自動化系統，陽明交大半導體晶片工程團隊也開發出QC Chip（品質控制晶片），突破傳統必須依賴抗體標記的檢測方式，能即時監測幹細胞品質，大幅縮短檢測時間、提升品質穩定性。這項成果日前在日本CiRA基金會首次亮相，引起日本產業界與研究機構高度關注。

陽明交大校長林奇宏提到，生醫與半導體工程的雙重優勢，是日本選擇與台灣合作的關鍵理由，這套由台灣團隊自主開發的系統，也向世界展示台灣的科研實力；Cyto Chamber與QC Chip的成熟與量產，將讓再生醫學從實驗室走進產業與臨床。

幹細胞

延伸閱讀

日本升息進入經濟成長新階段 投信：看好日本多重資產2026年表現

棒球／玉山青棒研習會登場 U23日本監督盼傳授教學熱情與技術

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

影／喊台灣對日本不會輸 吳念庭：想和大谷翔平來場男子漢對決

相關新聞

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

義大利麵控注意！營養師揭「最不胖吃法」 選這麵條竟能減少熱量

營養師高敏敏近日在臉書分享「義大利麵怎麼吃比較不怕胖」，指出不少人一想到義大利麵就聯想到高熱量，其實真正影響熱量高低的關鍵，在於麵條種類、醬料選擇與主菜搭配，只要懂得聰明選，也能吃得美味又兼顧健康。

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下...

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。