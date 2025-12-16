台灣團隊研發自動分化幹細胞儀器 助力再生醫學

台日科研團隊合作投入再生醫學研究，台灣團隊研發首部可自動培養與分化幹細胞的儀器，讓仰賴大量人力的繁瑣步驟，可透過自動化高效率完成，有助於再生醫學邁向產業化。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，在再生醫學中，幹細胞具備分化各種組織細胞的潛能，但製備過程相當繁瑣、成本高昂，且極度仰賴人工作業，品質難以一致。

為突破這項瓶頸，陽明交大與日本諾貝爾醫學獎得主山中伸彌創立的京都大學CiRA基金會於5年前合作，目標是克服幹細胞量產與品質控制的技術瓶頸；歷經5年合作，首部可自動培養與分化幹細胞的儀器Cyto Chamber（先鋒一號）正式問世。

陽明交大表示，先鋒一號由陽明交大與國家實驗研究院國家儀器科技研究中心共同開發，該系統可自動化完成幹細胞培養與分盤，從溫控、二氧化碳濃度調控、培養液供給與排除，到細胞顯微攝影一氣呵成，這些仰賴大量人力的繁瑣步驟，如今透過自動化得以高效率完成。

除了自動化系統，陽明交大半導體晶片工程團隊也開發出QC Chip（品質控制晶片），突破傳統必須依賴抗體標記的檢測方式，能即時監測幹細胞品質，大幅縮短檢測時間、提升品質穩定性。這項成果日前在日本CiRA基金會首次亮相，引起日本產業界與研究機構高度關注。

陽明交大校長林奇宏提到，生醫與半導體工程的雙重優勢，是日本選擇與台灣合作的關鍵理由，這套由台灣團隊自主開發的系統，也向世界展示台灣的科研實力；Cyto Chamber與QC Chip的成熟與量產，將讓再生醫學從實驗室走進產業與臨床。

