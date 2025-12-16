減班休息大減2035人 創3個月以來低點
勞動部今天公布最新減班休息統計，人數減少2035人，實施人數7118人為3個月以來低點。勞動部表示，主要為50人以上企業因有急單恢復營業，是否代表整體行業好轉仍需觀察。
勞動部今天公布最新減班休息統計，實施家數為378家、實施人數7118人，與上期相比家數減少78家、人數減少2035人。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，這期主要實施行業仍以製造業最多，共309家、6667人，人數占93%，其中以金屬機電工業249家、5014人占多數；而實施企業以50人以下企業占9成，月休1至4天最多。
黃琦雅提到，這期實施人數是9月15日統計以來的低點，但距離美國關稅宣布實施的3月底實施人數1993人仍有一段差距。
黃琦雅指出，這期有123家企業在減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，因此有2625名員工恢復原本工時。
不過，黃琦雅表示，有11家是50人以上、具一定規模的企業、人數1115人，進一步瞭解企業都是因有急單因此停止實施，但後續是否實施仍需觀察。
