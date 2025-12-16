聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空復飛台北-馬尼拉航線 年底前推出3航點限時限量優惠
星宇航空今重啟台北至馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，且即日起至12月31日同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1000元優惠，限量500份。
星宇航空表示，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作的菲律賓人口已逾16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到2小時的直飛航程，此次重新啟動台北至馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程。
星宇航空指出，隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，旅客在跨國轉機與多城市規畫上能更加便利。
星宇航空表示，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠「『菲』常好玩，說走就走！」，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1000元優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言