星宇航空復飛台北-馬尼拉航線 年底前推出3航點限時限量優惠

星宇航空今重啟台北至馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，且即日起至12月31日同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠，凡購買2026年2月13日前自台北出發的航班，可享1000元優惠，限量500份。

星宇航空表示，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作的菲律賓人口已逾16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到2小時的直飛航程，此次重新啟動台北至馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程。

星宇航空指出，隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，旅客在跨國轉機與多城市規畫上能更加便利。

星宇航空表示，即日起至12月31日也同步推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠「『菲』常好玩，說走就走！」，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1000元優惠。 馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。圖／星宇航空提供 星宇航空馬尼拉航線將以A321neo客機飛航，每周七班，天天直飛。圖／星宇航空提供

