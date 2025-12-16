「愛寶」進台中市立老人復健綜合醫院 成為醫護「神特助」

「我是市立醫院的好幫手…我有智慧、有大腦…可以協助護理師做很多事…」在台中市立老人復健綜合醫院的開幕典禮上，穿著粉紅色護理師服的AI照護機器人「愛寶」一亮相，馬上吸引在場關注眼光。台中市長盧秀燕詢問：「我們的老人，可以注射哪些公費疫苗？」愛寶流暢說出老人公費疫苗有流感疫苗、新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，其反應之快，贏得眾人讚賞，

引進AI機器人，減少醫護工作負荷

為了減輕護理人力的負擔、提供醫療品質，臺中市立老人復健綜合醫院引進20座生成式AI照護機器人「愛寶」作為護理師的小幫手，以提升照護品質、效率，由於愛寶採用的是生成式AI模式，因此對於病患、民眾所提出的種種問題，愛寶多數都能對答如流，彷若真人一般。

臺中市立老人復健醫院院長張坤正指出，醫護人力短缺已成為全球性議題，即使是人口眾多的中國大陸，也面臨護理師不足問題，台灣在少子化趨勢下，情況更形嚴峻，而醫療專業人力的缺乏，也成為必須嚴陣以待的重要挑戰。「要解決這項問題，一定要走向智能化，以減少護理師的工作負荷！」張坤正解釋，這也正是該院大力推動AI智慧醫療與照護機器人的關鍵因素。

愛寶對答如流，成為照護好幫手

在臨床照護上，愛寶的功能十分多元，除了可執行多項常規性護理工作，當病患剛住院時，愛寶也能提供協助。張坤正表示，過去，病患一進入病房，須由護理師逐一說明病房環境資訊，包括配膳室、洗手間、垃圾分類、輪椅擺放處等位置，如今，這些工作可交由愛寶執行，大幅節省護理師的時間。

此外，對於手術，病患、病患家人常會出現「手術風險如何？」、「術後注意事項有哪些？」等疑問，此時，病患也可詢問愛寶，機器人進行對話解答，並獲得即時資訊，護理師則能更專注於須專業判斷的工作。

配攝影鏡頭、多語功能，服務再升級

如果仔細觀察就會發現，每個愛寶都配有攝影鏡頭，透過攝影鏡頭，醫師就可以與病患進行遠距視訊，張坤正舉例，假如醫師週末在台北開會，機器人愛寶可以到病房現場，透過螢幕，醫師就能與病患對話、互動，讓病患感到安心。這項功能讓醫師即使不在醫院，也能透過愛寶，與病患保持聯繫。

不只如此，愛寶同時也具備環境監測功能，當偵測到有人倒地，也可立即通報護理站，讓護理師快速趕往現場處理，以爭取黃金救援時間。

「愛寶也會講台語！」張坤正表示，愛寶除了會講中文，也會說英文、台語、日語、德語、法語，甚至西班牙語等，未來愛寶的多語能力也會持續擴充、升級，服務能力也會逐漸增強。

AI機器人＋智慧醫療，數位轉型新典範

除了引進照護機器人愛寶，臺中市立老人復健醫院也導入多項AI診斷系統，像張坤正團隊所自行研發的「院前AI心電圖診斷系統」，便可在救護車上判讀病患的心電圖，以初步診斷是否為急性心肌梗塞，在病患送達醫院前，即能通知醫療團隊待命，有效爭取搶救時效，目前，台中市已有30個消防分隊配置這套系統。

張坤正表示，該院透過AI機器人與智慧醫療系統的運用，不僅提升醫療服務品質、效率，也為台灣醫療產業的數位轉型樹立新的典範，並成為公私協力打造智慧醫院的重要標竿。 臺中市立老人復健綜合醫院引入AI照護機器人「愛寶」，愛寶一亮相，馬上吸引眾人注目。記者黃仲裕／攝影

