快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

「愛寶」進台中市立老人復健綜合醫院 成為醫護「神特助」

聯合報／ 記者蘇湘雲／台中即時報導
（左起）臺中市立老人復健綜合醫院院長張坤正、臺中市政府衛生局局長曾梓展、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽與臺中市立老人復健綜合醫院醫療副院長李建智都對AI照護機器人「愛寶」的各項功能充滿肯定、讚許。記者黃仲裕／攝影
（左起）臺中市立老人復健綜合醫院院長張坤正、臺中市政府衛生局局長曾梓展、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽與臺中市立老人復健綜合醫院醫療副院長李建智都對AI照護機器人「愛寶」的各項功能充滿肯定、讚許。記者黃仲裕／攝影

「我是市立醫院的好幫手…我有智慧、有大腦…可以協助護理師做很多事…」在台中市立老人復健綜合醫院的開幕典禮上，穿著粉紅色護理師服的AI照護機器人「愛寶」一亮相，馬上吸引在場關注眼光。台中市長盧秀燕詢問：「我們的老人，可以注射哪些公費疫苗？」愛寶流暢說出老人公費疫苗有流感疫苗、新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，其反應之快，贏得眾人讚賞，

引進AI機器人，減少醫護工作負荷

為了減輕護理人力的負擔、提供醫療品質，臺中市立老人復健綜合醫院引進20座生成式AI照護機器人「愛寶」作為護理師的小幫手，以提升照護品質、效率，由於愛寶採用的是生成式AI模式，因此對於病患、民眾所提出的種種問題，愛寶多數都能對答如流，彷若真人一般。

臺中市立老人復健醫院院長張坤正指出，醫護人力短缺已成為全球性議題，即使是人口眾多的中國大陸，也面臨護理師不足問題，台灣在少子化趨勢下，情況更形嚴峻，而醫療專業人力的缺乏，也成為必須嚴陣以待的重要挑戰。「要解決這項問題，一定要走向智能化，以減少護理師的工作負荷！」張坤正解釋，這也正是該院大力推動AI智慧醫療與照護機器人的關鍵因素。

愛寶對答如流，成為照護好幫手

在臨床照護上，愛寶的功能十分多元，除了可執行多項常規性護理工作，當病患剛住院時，愛寶也能提供協助。張坤正表示，過去，病患一進入病房，須由護理師逐一說明病房環境資訊，包括配膳室、洗手間、垃圾分類、輪椅擺放處等位置，如今，這些工作可交由愛寶執行，大幅節省護理師的時間。

此外，對於手術，病患、病患家人常會出現「手術風險如何？」、「術後注意事項有哪些？」等疑問，此時，病患也可詢問愛寶，機器人進行對話解答，並獲得即時資訊，護理師則能更專注於須專業判斷的工作。

配攝影鏡頭、多語功能，服務再升級

如果仔細觀察就會發現，每個愛寶都配有攝影鏡頭，透過攝影鏡頭，醫師就可以與病患進行遠距視訊，張坤正舉例，假如醫師週末在台北開會，機器人愛寶可以到病房現場，透過螢幕，醫師就能與病患對話、互動，讓病患感到安心。這項功能讓醫師即使不在醫院，也能透過愛寶，與病患保持聯繫。

不只如此，愛寶同時也具備環境監測功能，當偵測到有人倒地，也可立即通報護理站，讓護理師快速趕往現場處理，以爭取黃金救援時間。

「愛寶也會講台語！」張坤正表示，愛寶除了會講中文，也會說英文、台語、日語、德語、法語，甚至西班牙語等，未來愛寶的多語能力也會持續擴充、升級，服務能力也會逐漸增強。

AI機器人＋智慧醫療，數位轉型新典範

除了引進照護機器人愛寶，臺中市立老人復健醫院也導入多項AI診斷系統，像張坤正團隊所自行研發的「院前AI心電圖診斷系統」，便可在救護車上判讀病患的心電圖，以初步診斷是否為急性心肌梗塞，在病患送達醫院前，即能通知醫療團隊待命，有效爭取搶救時效，目前，台中市已有30個消防分隊配置這套系統。

張坤正表示，該院透過AI機器人與智慧醫療系統的運用，不僅提升醫療服務品質、效率，也為台灣醫療產業的數位轉型樹立新的典範，並成為公私協力打造智慧醫院的重要標竿。

臺中市立老人復健綜合醫院引入AI照護機器人「愛寶」，愛寶一亮相，馬上吸引眾人注目。記者黃仲裕／攝影
臺中市立老人復健綜合醫院引入AI照護機器人「愛寶」，愛寶一亮相，馬上吸引眾人注目。記者黃仲裕／攝影

延伸閱讀

「愛寶」進臺中市立老人復健綜合醫院，成醫護「神特助」

淡水護理師騎車上班途中遇死劫 無照男騎士辯稱：正要去考照

他打造「土庫醫師一條街」 已故醫師駱雲從獲雲林醫療奉獻獎

行動不便長者散步突倒下 旁人衝骨科診所求助護理師全出動救人

相關新聞

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一...

義大利麵控注意！營養師揭「最不胖吃法」 選這麵條竟能減少熱量

營養師高敏敏近日在臉書分享「義大利麵怎麼吃比較不怕胖」，指出不少人一想到義大利麵就聯想到高熱量，其實真正影響熱量高低的關鍵，在於麵條種類、醬料選擇與主菜搭配，只要懂得聰明選，也能吃得美味又兼顧健康。

好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下...

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下...

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。