好天氣沒了！ 北東明起轉濕 周五周六全台下雨

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天是未來一周天氣最穩定的一天，明起有兩波東北季風影響，第一波是明天東北季風增強，迎風面下雨。周五、周六水氣增加，全台都有下雨機會，中北部、宜花3500公尺以上高山可能結冰或零星降雪。下周日再一波東北季風增強，下周一全台再降溫。

謝佩芸指出，前兩天影響台灣的冷高壓東移出海，今天氣晴朗穩定，受輻射冷卻影響，今晨中南部有些地方氣溫比昨天還低，西半部內陸平原普遍出現11-14度低溫，但白天快速回溫到25、26度，日夜溫差相當大。今入夜到明晨輻射冷卻仍然明顯，只有13-15度，部分地區仍可能出現11、12度低溫。

謝佩芸指出，明天下半天台灣受下一波東北季風影響，這波比較微弱，影響也不長，北台灣白天高溫略下降，但清晨低溫反而沒之前這麼低，中南部日夜溫差大。這波東北季風周五減弱，但周五、周六水氣多，各地溫度變化沒有之前這麼明顯，普遍落在18-25度之間。

謝佩芸說，下一波東北季風下周日（21日）南下，北台灣溫度會稍稍下降，中南部溫度不受影響，但下周一包括中南部氣溫也下降，本周溫度起伏變化大。

降雨部分，謝佩芸表示，今天是未來一周天氣最穩定的一天，晴到多雲，只東北部及恆春半島降雨零星。明後天受東北季風影響，迎風面降雨逐漸增加，桃園以北及東半部，明天下半天到周四下雨機率漸增。周五、周六水氣增加，全台有雨，下周日水氣漸減，但受下一波東北季風影響，迎風面包括桃園以北及東半部有短暫雨。

此外，謝佩芸說，目前預測25日前後北方有一個比較涼冷空氣南下，但時間還久變化大，氣象署會持續觀察。 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今晨低溫情形。圖／中央氣象署提供

