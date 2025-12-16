義大利麵控注意！營養師揭「最不胖吃法」 選這麵條竟能減少熱量

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏表示，吃義大利麵可優先選擇表面較光滑的直麵，相較扁麵或螺旋麵，不易吸附過多醬汁與油脂，有助降低熱量攝取。示意圖／ingimage
營養師高敏敏近日在臉書分享「義大利麵怎麼吃比較不怕胖」，指出不少人一想到義大利麵就聯想到高熱量，其實真正影響熱量高低的關鍵，在於麵條種類、醬料選擇與主菜搭配，只要懂得聰明選，也能吃得美味又兼顧健康。

高敏敏先整理常見義大利麵條的熱量，並以每100公克作為估值說明。她指出，不同造型的麵條熱量差異不大，圓直麵約348大卡、筆管麵350大卡、彎管麵352大卡、蝴蝶麵355大卡、細扁麵347大卡、貝殼麵350大卡、螺旋麵344大卡、天使麵則略高約362大卡，墨魚麵約347大卡。她提醒，雖然數字接近，但「吸不吸醬」會影響實際吃進去的熱量。

在醬料方面，高敏敏以每200公克作為估值說明，並提醒實際熱量仍會因食材與作法不同而有所差異。她表示，清炒義大利麵熱量相對最低，約136大卡，其次是紅醬約211大卡，再來是青醬約298大卡，白醬則最高，約319大卡，油脂含量也隨之增加。

主菜配料同樣是熱量關鍵。高敏敏指出，以一人份估算，義大利肉醬約262大卡、培根3片約234大卡、德國香腸2條約259大卡；相較之下，菇類200公克僅約69大卡，海鮮組合（蝦3隻、干貝2顆、蛤蜊10顆）約53大卡，雞胸肉100公克約117大卡，熱量明顯較低。

她也提出幾個更健康的選擇原則。首先，麵條可優先選擇表面較光滑的直麵，相較扁麵或螺旋麵，不易吸附過多醬汁與油脂，有助降低熱量攝取；其次，醬料建議以清炒為主，其次才是紅醬、青醬，白醬則應盡量少選；主菜方面，則以白肉、菇類與蔬菜、海鮮為主，能有效控制熱量。

高敏敏最後提醒，想吃義大利麵不必有罪惡感，重點在於「選對麵條、挑對醬料、避開高脂主菜」，只要在細節上多留意，就能讓整體熱量差距很大，也能讓義大利麵成為兼顧美味、營養與健康的一餐。

