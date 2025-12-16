快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

大逆轉！台中家樂福青海店不關了 今公告「繼續營業」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
家樂福青海店門口貼出「繼續營業」的公告，業者也證實將維持24小時營業。記者宋健生/攝影
家樂福青海店門口貼出「繼續營業」的公告，業者也證實將維持24小時營業。記者宋健生/攝影

台中家樂福青海店近期傳出將收攤的訊息，家樂福甚至貼出公告將於12月底歇業，引發市場關注，不過16日卻出現大逆轉，店門口突然貼出「繼續營業」的公告，業者也證實確定繼續營運。

家樂福中區總部證實，青海店將會繼續營業，並維持24小時營運，之前公布銜接青海店的西屯店，則維持目前營運時間。家樂福也感謝消費者的支持，正式公告將於稍晚正式發布。

家樂福青海店基地面積2,758.5坪，位處台中市七期與逢甲商圈交界，周邊生活機能成熟，長期被視為區域重要商業節點，地理位置極佳，而地主則是台中豪宅建商由鉅建設，過去由鉅建設也私下透露，「目前尚無任何開發或改建規劃」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「隨著市區發展，這些精華地段少見的大面積土地，因人流、在地情懷與生活機能完整，往往成為市場關注焦點。」

陳定中指出，即便短期內未啟動開發，只要產權單純、基地條件成熟，未來在住宅、商辦或複合式開發上，都具備高度彈性，也容易被外界提前放大解讀。

以家樂福青海店近3,000坪基地來看，在台中市區已屬稀有規模，加上位處成熟商圈，一舉一動都容易牽動區域房市想像空間。不過在當前房市仍處於量縮觀望階段，建商多半不急於推案，反而傾向維持穩定租金收益，等待更合適的時機再評估進一步的長期規劃。

