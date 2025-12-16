快訊

影／沒有症狀！雲林肉鴨場驗出H5N1禽流感病毒 5千多隻撲殺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣一肉鴨場驗出禽流感病毒，昨以完成撲殺。圖／雲林縣動植物防疫所提供
雲林縣一肉鴨場驗出禽流感病毒，昨以完成撲殺。圖／雲林縣動植物防疫所提供

入冬後氣溫明顯下降，日夜溫差擴大，禽流感防疫再度面臨考驗。雲林縣元長鄉一處肉鴨場在例行性監測檢驗確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，昨已完成16周齡肉鴨5267隻撲殺及銷毀作業，並同步全面清潔消毒場區及周邊環境，以阻斷病毒傳播風險

防疫所說明，該場鴨隻雖未出現明顯臨床症狀，本月14日自在例行性檢驗驗出H5N1病毒，病毒可能在潛伏期即具傳播風險，防疫人員昨已完成場內清場作業外，亦針對該場周邊半徑1公里內16場禽場進行採樣監測，並對半徑3公里內84場禽場實施健康訪視與防疫宣導，全面掌握區域內家禽健康狀況。

防疫所技正陳建棠指出，今年截至目前，雲林縣累計確診H5N1疫情共8場，包含鵝2場、鴨1場及雞5場，較去年同期22場明顯下降，但近日日夜溫差大，易使家禽產生高度緊迫反應，導致免疫力下降，同時正值候鳥度冬高峰期，境外病毒入侵風險升高，防疫不容輕忽。

防疫單位提醒養禽業者，務必加強禽舍保溫與通風管理，持續維護防鳥設施，落實人員、車輛門禁管制與消毒作業等生物安全措施，並提高警覺，一旦發現禽隻出現異常死亡或行為改變，應立即通報，以利及早處置，確保產業與防疫安全。

病毒 禽流感 風險

