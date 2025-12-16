家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

蘇怡寧表示，日前有網友傳來相關照片，雖然他並未看過原始貼文內容，但「看圖說故事就知道問題很大」，因此特別提醒家長務必提高警覺。他強調，「奶嘴會掉，但孩子不能重來」，綁奶嘴並非小事，國健署、兒科醫學會以及國際嬰兒安全指引，其實早已有明確警告。

蘇怡寧指出，關鍵在於「嬰兒不是縮小版的大人」。嬰兒的脖子又細、又短、又柔軟，只要有繩子、線、緞帶或鍊子能形成一個環，孩子在踢腳、翻身時，就可能發生勒頸、窒息、缺氧等風險，嚴重時甚至可能造成無法挽回的後果。更可怕的是，這類事故往往發生得又快又安靜，「不是你在旁邊，就一定來得及」。

有些家長認為，只是把奶嘴固定在耳朵後方，沒有繞脖子，應該沒關係。對此，蘇怡寧直言，這樣同樣有問題。嬰兒皮膚非常嬌嫩，長時間固定在耳後，臨床上確實看過出現壓瘡、破皮、發炎等情況。

此外，還有一個常被忽略的重大風險「吐奶」。蘇怡寧說，嬰兒吐奶是常態，但前提是嘴巴必須能自由活動；如果奶嘴被固定，一旦吐奶，反而可能堵住口鼻，「這不是在安撫，是在增加窒息風險」。

那奶嘴到底能不能用？蘇怡寧強調，答案是「可以」，但前提是要讓它自然掉落，「掉了就掉了，撿起來洗一洗、消毒一下再給」，不要為了省一點麻煩，拿孩子的安全來交換。

如果家長真的要使用奶嘴夾，他也提出幾項重要原則：第一，奶嘴夾長度必須短於22公分，符合安全規範；第二，只能夾在衣服上，不能繞脖子、也不能繞耳朵；第三，寶寶睡覺時一定要取下；第四，奶嘴夾不是玩具，不要讓嬰兒自行拉扯。

