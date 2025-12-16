快訊

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起再兩波東北季風影響，民眾要注意天氣變化。本報資料照片
明起再兩波東北季風影響，民眾要注意天氣變化。本報資料照片

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下周日再一波，下周仍是冷空氣比較活躍的一段時間。

吳聖宇指出，今白天各地天氣晴到多雲，晚間東半部水氣有增多趨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島等地可能逐漸會有局部短暫陣雨。各地白天高溫24-27度，南部有機會28度或以上，今晚到明(17)日清晨仍要注意輻射冷卻低溫，中北部、東北部空曠地區有機會降到12度以下。

吳聖宇表示，明天東北季風中午過後逐漸增強，迎風面包括桃園、大台北、宜蘭、花東以及恆春半島等地轉為多雲到陰有短暫陣雨，宜蘭有局部較多累積雨量出現機會，新竹以南不受影響，還是多雲到晴。北部、東北部白天高溫略降至22-24度，花東地區高溫24-26度，中南部地區高溫仍有25-28度或以上，日夜溫差仍然很大。

周四白天持續受東北季風影響，要等晚間隨著北方大陸高壓東移，東北季風強度才會較為減弱，桃園、大台北、東半部以及恆春半島等地持續有短暫陣雨，新竹以南維持多雲到晴，日夜溫差變化仍較明顯。

吳聖宇表示，周五普遍有短暫陣雨，不只東半部，就連西半部也會有短暫陣雨出現，大部分地方白天高溫普遍21-24度，南部24-26度。各地比較容易下雨情況會持續到周六晚間甚至是下周日(21日)清晨。到了下周日(21日)中南部天氣可望好轉，但東北季風白天又將逐漸增強，迎風面的北部、東半部地區還是會持續下雨，要一直到下周一(22日)下半天之後才有較乾的空氣移入，迎風面地區降雨才會減少。

吳聖宇指出，下周一白天受東北季風影響，北部、東北部白天高溫降到18-20度，花東維持在22-24度，中南部比較不受影響，白天高溫仍有25-27度，夜晚到下周二(23日)清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。

吳聖宇說，展望下周冷空氣仍比較活躍，會不會有比較低的溫度出現值得觀察，但預報變動度大仍大，要等到時間接近才能確定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天氣動態

延伸閱讀

首波冷氣團今天下午抵達 最凍時間點曝！1地區恐顯著低溫、跌至個位數

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

入冬最強冷空氣周末南下 吳聖宇：下周日周一乾冷探10度

周三明顯轉冷 這時「降到溫度低點」 專家：台北市預報露點降到9度

相關新聞

家長怕麻煩幫嬰兒「綁奶嘴」 婦產科醫搖頭：真的會出事

不少家長為了避免嬰兒頻頻掉奶嘴，會用繩子、緞帶或奶嘴夾將奶嘴固定在孩子身上。婦產科醫師蘇怡寧今(16日)在臉書發文提醒，這樣的做法「真的母湯」，不僅沒有比較安全，反而可能釀成嚴重、甚至無法挽回的意外。

明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下...

入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平...

粉專示警：今溫差恐達10-14度 注意保暖防涼

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西半部今日夜溫差大，有機會超過10至14度，早出晚歸應注意適時增添衣物，保暖防涼。

有煩惱就問AI…年輕族群逃避真人溝通 專家直指3大原因：怕被貼標籤

在Yahoo Japan中，企業經營管理專家橫山信弘的專欄裡分享日本近年來，不少企業主管與家長都有相同困惑：年輕人遇到問題時，越來越少主動開口求助。表面上看似「沒事」，實際上卻選擇把煩惱交給AI。專家分析，背後原因並非冷漠，而是以下三種心理壓力造成的結果。

今回暖溫差大 吳德榮：周五周六南方水氣增降雨範圍大

今回暖日夜溫差大，北東明起要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。