明起再兩波東北季風 吳聖宇：下周冷空氣仍活躍

入冬首波大陸冷氣團減弱白天回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，明起東北季風再增強，下周日再一波，下周仍是冷空氣比較活躍的一段時間。

吳聖宇指出，今白天各地天氣晴到多雲，晚間東半部水氣有增多趨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島等地可能逐漸會有局部短暫陣雨。各地白天高溫24-27度，南部有機會28度或以上，今晚到明(17)日清晨仍要注意輻射冷卻低溫，中北部、東北部空曠地區有機會降到12度以下。

吳聖宇表示，明天東北季風中午過後逐漸增強，迎風面包括桃園、大台北、宜蘭、花東以及恆春半島等地轉為多雲到陰有短暫陣雨，宜蘭有局部較多累積雨量出現機會，新竹以南不受影響，還是多雲到晴。北部、東北部白天高溫略降至22-24度，花東地區高溫24-26度，中南部地區高溫仍有25-28度或以上，日夜溫差仍然很大。

周四白天持續受東北季風影響，要等晚間隨著北方大陸高壓東移，東北季風強度才會較為減弱，桃園、大台北、東半部以及恆春半島等地持續有短暫陣雨，新竹以南維持多雲到晴，日夜溫差變化仍較明顯。

吳聖宇表示，周五普遍有短暫陣雨，不只東半部，就連西半部也會有短暫陣雨出現，大部分地方白天高溫普遍21-24度，南部24-26度。各地比較容易下雨情況會持續到周六晚間甚至是下周日(21日)清晨。到了下周日(21日)中南部天氣可望好轉，但東北季風白天又將逐漸增強，迎風面的北部、東半部地區還是會持續下雨，要一直到下周一(22日)下半天之後才有較乾的空氣移入，迎風面地區降雨才會減少。

吳聖宇指出，下周一白天受東北季風影響，北部、東北部白天高溫降到18-20度，花東維持在22-24度，中南部比較不受影響，白天高溫仍有25-27度，夜晚到下周二(23日)清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。

吳聖宇說，展望下周冷空氣仍比較活躍，會不會有比較低的溫度出現值得觀察，但預報變動度大仍大，要等到時間接近才能確定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

商品推薦