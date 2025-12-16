懲戒權修法引發討論 民團呼籲應同步強化親職教育

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
針對民法第1085條父母懲戒權修正草案引發的社會討論，立法委員張雅琳（中）、陳培瑜（右二）與多個關注家庭與兒少權益的民間團體今天舉行記者會，強調修法重點不應僅止於刪修法條文字，而應同步強化親職教育、家庭支持與兒少保護配套，才能回應第一線家庭的實際需求。記者葉信菉／攝影
針對民法第1085條父母懲戒權修正草案引發的社會討論，立法委員張雅琳（中）、陳培瑜（右二）與多個關注家庭與兒少權益的民間團體今天舉行記者會，強調修法重點不應僅止於刪修法條文字，而應同步強化親職教育、家庭支持與兒少保護配套，才能回應第一線家庭的實際需求。記者葉信菉／攝影

針對《民法》第1085條父母懲戒權修正草案引發的社會討論，立法委員張雅琳、陳培瑜與多個關注家庭與兒少權益的民間團體今天舉行記者會，強調修法重點不應僅止於刪修法條文字，而應同步強化親職教育、家庭支持與兒少保護配套，才能回應第一線家庭的實際需求。

立委張雅琳表示，修法並非否定父母教養角色，而是釐清教養與不當對待的界線，避免孩子與家長同時暴露在風險中，強調法條修正只是起點，政府更應投入資源，建立完整的家庭支持體系。

