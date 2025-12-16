新北靈性照顧培訓成果發表 長者粗糙雙手比出「我是第一名」

快訊

聯合報／ 記者魏忻忻洪淑惠／台北即時報導
新北市政府社會局第一屆靈性種子講師完成培訓。新北市政府社會局長李美珍（左一）和瑞智社會福利基金會董事長徐文俊（右一）授證給講員大聲公社區關懷協會秘書長秦志賢（中）。圖／瑞智社會福利基金會提供
新北市政府社會局第一屆靈性種子講師完成培訓。新北市政府社會局長李美珍（左一）和瑞智社會福利基金會董事長徐文俊（右一）授證給講員大聲公社區關懷協會秘書長秦志賢（中）。圖／瑞智社會福利基金會提供

新北市政府社會局與瑞智社會福利基金會共同推動的「114年度亮齡人生方案 第一屆靈性種子講師培訓」完成訓練。58 位來自各行各業的種子講師，不乏博士、大學教授，深入鄰里，為長者的生命帶來新想法。培訓展現靈性照顧的力量，為長者帶來轉變，也是施與受雙方的雙向療癒。更為社會理解靈性照顧撒出許多種子。

新北市政府社會局長李美珍在活動中，強調靈性照顧的社會價值，她指出「健康不是只有身體健壯，更包含心理與靈性的完整。當我們的心能安穩地面對自己、面對他人、面對人生的每一個高山低谷，光亮便會在生命裡盛開。」

瑞智社會福利基金會董事長徐文俊闡釋靈性照顧的內涵，以靈性照顧談的「五道人生」，即道謝、道愛、道歉、道別和道路。徐文俊強調，真正的療癒，是面對自己的生命，學習愛與被愛，饒恕與被饒恕。透過專業化的培訓，新北市期望能系統性地將這種深刻的生命關懷導入社區，提升晚年人生的品質與豐盛度。

這次的培訓中新科講師背景多元，涵蓋建築、藝術、理工與商管等專長。負責課程編寫, 講授與培訓的老師劉亮馨說「靈性照顧是陪一個人重新找到生命的意義。即使生命中有不如意，我仍相信每個人都能活得燦如春花。」在實習分享會上，講師們帶回的一個個動人的故事，現場淚光閃爍，也展現了靈性照顧的社會價值。

原本習慣用鋼筋水泥建設城市的建築專業講師周文年與蔡淑瑩，在走入學員生命現場後發現，最難設計的其實是人的晚年。周文年分享，她曾在課堂上引導一群基層勞動的長輩，他們因長期做工，雙手布滿龜裂與傷痕，常感自卑。但在她的鼓勵下，長輩們將粗糙的手放在胸口比出愛心，大聲喊出「我是第一名！我好棒！」長輩眼裡閃現光芒，震懾了在場所有人。靈性照顧顯然幫助長者克服自卑感，重新找回自我價值。

講師秦志賢分享了「天堂信箱」奇蹟。一位大姐在課堂上寫信給20年前過世的姑姑，當年因為忙於照顧幼子，她無法在姑姑臨終前多陪伴，這份愧疚壓了她20年。透過書寫與儀式，她終於宣洩了積壓已久的淚水，放下了心中的大石頭，與過去的自己和解。

講師鍾曉潔則提到一位喪子的母親，寫信給逝去兒子時，驚覺自己多年來沉浸悲傷，卻忽略了身邊還活著的二兒子。那封信，最終成了一封給生者的道歉信，及時修復了瀕臨疏離的親子關係。

主持人謝蕙如老師坦言，這是她從教20多年來最艱難的實習，因為「我們並不是進去長者內心之後就說拜拜了，我們進去觸摸了傷口，還要幫它縫起來」。

習慣掌控全場的主持人謝蕙如，在聽完講師吳美慶分享「練習說愛」後，深受觸動，當場向台下的丈夫羞澀卻堅定地說出遲了13年的「我愛你」。實踐證明靈性照顧的真諦，不只是單向的給予，更是雙向療癒，連傳授知識的老師也被療癒。

一位參與者說「靈性照顧，不只是課程。它是讓人被看見，被理解，被接住的一種力量。」新北市社會局與瑞智基金會透過這58位種子講師，將在未來持續為長輩開一扇窗、留一盞光，讓每段晚年人生都能燦如春花，無憾而行。

新北市政府社會局與瑞智社會福利基金會共同推動的 「亮齡人生方案， 第一屆靈性種子講師培訓」完成訓練。培訓交流出許多心靈故事。圖／瑞智社會福利基金會提供
新北市政府社會局與瑞智社會福利基金會共同推動的 「亮齡人生方案， 第一屆靈性種子講師培訓」完成訓練。培訓交流出許多心靈故事。圖／瑞智社會福利基金會提供

