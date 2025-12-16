快訊

影／太平山莊清晨氣溫4度...平台出現結霜 遊客開心迎日出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
這波冷氣團來襲，太平山莊今天清晨降溫到只有4度，平台出現結霜，遊客一早起來無預警看到雪白大地，開心大喊幸運，同時也欣賞到美麗日出。圖／太平山莊提供
這波冷氣團來襲，太平山莊今天清晨降溫到只有4度，平台出現結霜，遊客一早起來無預警看到雪白大地，開心大喊幸運，同時也欣賞到美麗日出。圖／太平山莊提供

這波冷氣團來襲，太平山莊今天清晨降溫到只有4度，平台出現結霜，遊客一早起來無預警看到雪白大地，開心大喊幸運，拍下結霜的美景後，接著迎接美麗日出。

入冬最強冷氣團來襲，太平山國家森林遊樂區的溫度急降，原本今天的天氣回溫，但太平山莊清晨56點的溫度降到4度，山莊外圍的平台，出現一層結霜，但由於水氣不足及溫度還不夠冷，瞬間陽光露臉，結霜隨即融化。

入住遊客幾乎早早就訂房，昨晚有107人住宿，沒料到氣溫劇降，很多人一早起床看到木質平台變成一片雪白，把結霜誤以為下雪，開心大喊下雪了，吸引很多遊客跑出來欣賞美景。

今天白天冷氣團減弱，各地的氣溫也會明顯回升，預計明後天將會有另一波東北季風，但不會有這波冷氣團強。

這波冷氣團來襲，太平山莊今天清晨降溫到只有4度，平台出現結霜，遊客一早起來無預警看到雪白大地，開心大喊幸運，同時也欣賞到美麗日出。圖／太平山莊提供
這波冷氣團來襲，太平山莊今天清晨降溫到只有4度，平台出現結霜，遊客一早起來無預警看到雪白大地，開心大喊幸運，同時也欣賞到美麗日出。圖／太平山莊提供

