入冬最強冷氣團「好像沒那麼冷」 賈新興揭原因

前晚到昨晨入冬首波大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，局部地區出現10度以下低溫，新竹關西只有7度，平均只有12到15度，今晨平地最低氣溫則約在10、11度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，聽到不少民眾在說「好像沒那麼冷」。

賈新興指出，主要原因就是白天太陽發揮了威力，昨天中午各地的最高溫，大致來到24-26度之間，昨天清晨的最低溫，大致7-11度之間。此外，可能也因為大家都有所準備，穿得多一些。

不少民眾在賈新興臉書留言，有人說清晨上班會冷，但中午過後就變熱了。網友說，即使南部早上也會冷，昨天很很冷。也有民眾說，可能是冷的時間比較短暫，如果連續冷個幾天，感受就不一樣了。也有人說，出門就不冷了，因為有陽光，在家反而比較冷。

賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天大陸冷氣團減弱，白天回暖。未來10天受三波東北季風影響，17日午後至18日、21日至22日及24日至25日。19日下午至20日受西南水氣移入影響，全台有雨。12月下旬至1月下旬宜蘭降雨仍偏多，全台氣溫仍以略偏暖的機率較高。

