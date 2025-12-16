快訊

粉專示警：今溫差恐達10-14度 注意保暖防涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
衛福部國健署指出，近期氣溫明顯下降，且日夜溫差持續擴大，導致心血管負擔增加，氣溫驟降貨天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，恐誘發急性心肌梗塞與中風。本報資料照片
衛福部國健署指出，近期氣溫明顯下降，且日夜溫差持續擴大，導致心血管負擔增加，氣溫驟降貨天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，恐誘發急性心肌梗塞與中風。本報資料照片

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西半部今日夜溫差大，有機會超過10至14度，早出晚歸應注意適時增添衣物，保暖防涼。

「林老師氣象站」指出，今受輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍然偏冷，中部以北及宜蘭低溫10至14度，南部及花東地區11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。白天高溫更進一步回升，中部以北、東北部及東半部地區可達24至27度，南部地區更在26至28度之間，西半部日夜溫差大，有機會超過攝氏10至14度，應注意氣溫劇烈變化。

「林老師氣象站」指出，強冷空氣南下，加上環境水氣不足，白天太陽輻射加溫快速，夜間冷卻效率仍高，輻射冷卻反應在沿海空曠、近山區、盆地與內陸地區影響最為明顯。夜間溫度較低、風速偏弱，也常形成逆溫層，使得汙染物不易擴散，造成空氣品質風險升高。

「林老師氣象站」提醒，當環境溫差大於10度時，血管收縮與擴張頻繁，心血管與呼吸系統負擔增加，常易使得高齡者、心血管疾病患者風險增高，並肇致誘發中風、心肌梗塞，或氣喘、慢性阻塞性肺病惡化等疾病產生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

