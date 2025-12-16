聽新聞
今回暖溫差大 吳德榮：周五周六南方水氣增降雨範圍大
今回暖日夜溫差大，北東明起要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨輻射冷卻仍帶來低溫，截至上午5時02分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)9.6度，雲林(崙背鄉)10.0度，台南(後壁區)10.2度。台北市(文山區)亦降至12.4度。本島各地區平地最低氣溫約在10、11度。
吳德榮說，昨晨海上的「雲街」，因冷空氣減弱，今晨已轉變為「閉合胞」。今日持續晴朗穩定；冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫為北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度及東部11至27度。
吳德榮指出，明日、周四西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。
吳德榮說，周五有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；周六雲層增厚、降雨增多機率提高；周五、六各地白天舒適、早晚偏涼。下周(21)日另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。下周一(22日)迎風面轉乾、天氣漸好轉。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
