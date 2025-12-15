聽新聞
2027禁用廚餘養豬 農業部：已開發黑豬飼料供用

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

二○二七年台灣永久禁用廚餘養豬，針對黑豬不能使用廚餘餵飼一事，農業部長陳駿季昨表示，已成立黑豬產業輔導專案小組，也已開發適合國內使用的廚餘飼料化產品供黑豬使用。

行政院本月初拍板廚餘養豬政策調整措施，給予一年轉型到明年底，後年起全面禁用廚餘養豬。針對養豬產業的轉型，農業部提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，無意願裝設溫度及影像監控設備者，若立即轉型使用飼料，並在本月向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭三六○○元。

若是已裝設溫度及影像監控設備，且持續依規定使用蒸煮廚餘至轉型期限者，須在二○二六年十二月前向縣市政府提出轉型申請，不過轉型飼料補助將降為每頭一八○○元。餵飼設備補助部分，依飼養規模每場補助卅至三百萬。

陳駿季昨表示，農業部成立黑豬產業輔導專案小組，以系統性方式協助產業轉型，短程舉辦廚餘養豬場轉型飼料技術輔導座談會，積極推廣畜產試驗所研發的五種黑豬。

中長程則著重於黑豬飼料配方的改良與客製化，公私協力加速優秀黑豬引進、品系選育、建立黑豬保種策略及黑豬品牌行銷；積極開發適合國內之廚餘飼料化產品，全面提升飼養效率、育種能量與市場競爭力。

