Airline Ratings評鑑 星宇獲最高飛安認證

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航空公司」排行榜，星宇航空近日獲頒其最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證，成為全球史上第3家獲得此項頂尖認證的航空公司。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自創立以來即以「Safety is our attitude.」為企業準則，此次獲得Airline Ratings「7 Star PLUS」認證，不僅是對全體同仁長期堅守專業、落實安全文化的最高肯定，更代表星宇在飛行安全方面也躋身全球最頂尖航空公司之列，未來會從飛航安全、服務細節等全面精進。

星宇航空表示，此次通過的稽核標準聚焦於客艙第一線實際作業流程，稽核內容涵蓋客艙組員標準作業程序、航班Turnaround地面整備與安全檢查、旅客安全簡報與示範、客艙起飛前整備流程、組員協調運作機制，以及亂流應對與突發狀況處置等多項關鍵安全環節，檢視星宇航空在制度設計與實際執行面的穩定性。

Airline Ratings CEO Sharon Petersen指出，星宇航空作為一間新興的航空公司，他們非常關注其自成立至今的發展。

Airline Ratings稽核員於航班體驗後，對於星宇航空超乎期待的表現非常驚艷，在在展現出其對於安全承諾的堅持，不僅具備超越業界標準的安全準則，更提供可媲美全球各大國際航空公司的高品質服務。

