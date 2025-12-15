聽新聞
7成垃圾山尚在 環境部清零恐跳票

聯合報／ 記者李芯／台北報導
環境部統計至今年十月底，全國垃圾暫置量已從二○二三年的八十四萬噸下降為六十萬八千噸，集中於新竹縣、台南市及南投縣，約占七成。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
環境部統計至今年十月底，全國垃圾暫置量已從二○二三年的八十四萬噸下降為六十萬八千噸，集中於新竹縣、台南市及南投縣，約占七成。圖為示意。圖／聯合報系資料照片

環境部目標明年完成處理裸露垃圾山問題，有立委指出，環境部公開平台上顯示，明年六月就能將垃圾山清零，現在進度卻僅有百分之廿七，憂心環境部達不到。環境部長彭啓明表示，會與各縣市努力，但希望明年不要像今年一樣有這麼多大型天災，否則壓力就來了。

立法院社福衛環委員會昨邀請環境部等部會就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，環境部統計至今年十月底，全國垃圾暫置量已從二○二三年的八十四萬噸下降為六十萬八千噸，集中於新竹縣、台南市及南投縣，約占七成。

環境部表示，掩埋場整體裸露垃圾堆置量逐步減少中，但進度未達預期，主因為覆土或打包工程招標案尚在發包或執行中，待縣市陸續發包後可加速處理進度。到十一月底，五十三場垃圾暫置場已減少廿場。

國民黨立委廖偉翔表示，彭啓明去年上任承諾明年底前解決垃圾山，不過根據環境部「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」顯示，明年六月就可以清除全部的裸露垃圾，但現在進度僅百分之廿七，質疑是真的可以提前達標嗎？還是報表做好看的？

環境管理署長顏旭明說，去年補助的十二億垃圾處理經費，均已經核定，今年還會補助一點二億，待縣市完成發包，進度就會很快，期盼能在明年底達成目標。

廖偉翔再問，環境部是否如「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」所示，在明年六月解決垃圾山？環境部長彭啓明回稱環境部會與各縣市努力，但有個條件，希望明年不要像今年一樣有這麼多大型天災。

彭啓明會前受訪時說明，原本預估今年底垃圾暫置量能下降到四十萬噸，但今年遇到大型天災與非洲豬瘟，導致增加廿萬噸垃圾，他們仍會按規畫在明年底完全解決露天裸露垃圾山問題。

立委涂權吉也提到，今年考察桃園楊梅、觀音的垃圾掩埋場，兩處是否能如期處理地方垃圾掩埋場？彭啓明說，明年底裸露垃圾山退場的標準是垃圾打包、覆土掩埋，桃園市一直積極面對垃圾掩埋場問題，將有更積極的處理，至少在掩埋場附近絕對不會有臭味、蒼蠅到處飛的問題。

