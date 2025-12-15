快訊

越後雪國 邂逅文學暖湯

聯合報／ 本報訊

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著作品主角的足跡，旅人將搭乘ＪＲ上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」。

旅程還將探訪清津峽溪谷隧道，另外搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景；還將走進「雪國」織布的場景，欣賞獨特的小千谷縮。越後入住獲得日本優良設計大賞「里山十帖」二連泊，並將造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET」。

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二六年一月十九日至一月廿三日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

