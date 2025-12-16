聽新聞
癌症新藥基金滿周年…3千多病友受惠 人均年省百萬

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

癌症新藥基金上路滿周年，台灣癌症基金會統計，截至八月一日，健保共收載十一項癌症新藥，涵蓋肺癌乳癌大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等癌別，累積三三五一名病友受惠，平均每人一年減少約一一七萬元藥費，大幅減輕經濟負擔。

台灣癌症基金會昨舉辦感恩大會，賴清德總統致詞時表示，政府今年自公務預算挹注五十億元於癌症新藥基金，將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定水位，用多少補多少。

賴清德總統指出，身為第一位醫師出身的總統的他，上任後成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目，訂下二○三○年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴總統指出，健保持續給付新藥，連同癌症新藥基金，健保相關給付累積收載廿項新藥、十六項擴增給付，受惠人數約一萬二三○○人，預估支付將近一二二億元，後續將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，降低癌友負擔。

罹患三陰性乳癌的五十歲病友「小君」（化名）表示，以前健保卡只用來洗牙，很少看病，在確診罹患三陰性乳癌且淋巴受侵犯時，震驚到懷疑「醫院是不是拿錯檢體」。所幸，關鍵免疫藥物透過癌症新藥基金納入給付，如果沒有這筆基金，她大概只敢選最基本的化療，「我要感謝賴總統，讓我覺得沒有被放棄」。

台癌執行長張文震表示，癌症新藥基金為賴總統提出「健康台灣」願景，以五十億元公務預算挹注，今年啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友可以「更快使用、更早治療」。

衛福部健保署長陳亮瑜說，政府明年持續挹注癌症新藥基金，健保署針對乳癌、肺癌、肝癌、子宮頸癌、胃癌、攝護腺癌等成立工作小組，全面檢視癌症治療用藥，期盼接軌國際治療指引，未來將納入頭頸癌等，讓癌友獲得更好的治療。

