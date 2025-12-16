聽新聞
社會保障支出增 高齡給付連6年破兆元

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
隨著老年人口增加，社會保障支出逐年攀升，主計總處統計二○二四年社會保障支出，總額達二兆六九五三億元，其中與高齡有關的退休金、長照支出，就占一兆三○一六億元，連續六年破兆元大關。圖／聯合報系資料照片
隨著老年人口增加，社會保障支出逐年攀升，主計總處統計二○二四年社會保障支出，總額達二兆六九五三億元，其中與高齡有關的退休金、長照支出，就占一兆三○一六億元，連續六年破兆元大關。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨發布二○二四年社會保障支出總額高達二兆六九五三億元，高齡化情勢加劇，退休金長照支出的「高齡」給付支出總額一兆三○一六億元，連續六年破兆元大關，占比近五成，其次是涵蓋健保「疾病與健康」八六三九億，兩者合計逾八成，平均每人得到的社會保障十一點五萬元，年增二三一二元。

主計總處首次根據國際勞工組織（ＩＬＯ）世界社會保障標準發布「社會保障總體有效覆蓋率」，只要領到政府相關津貼、現金給付、退休金或正在參加任何社會保險者皆計入，去年國人社會保障有效覆蓋率為百分之九十四點八。

社會保障支出指的是政府透過各種社會保險及福利制度，提供給各不同對象的社會保障，以減輕各個對象面臨的高齡、疾病及失能風險，其中包括現金給付及實物給付。社會保障支出共有高齡、身心障礙、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、住宅等十大類。

去年社會保障支出金額二兆六九五三億元，較前年增加六一八億元。十項類別中，以「高齡」類占比最高，其次為「疾病與健康」；此外，「家庭與小孩」占百分之七點六，比重逐漸提高。

主計總處表示，高齡給付較前年增加八三三億元最多，主因為退休給付請領人數成長、長照量能與給付增加；其次「家庭與小孩」給付增六十七億元，原因在於零至三歲托育補助調高、新增拉近公私立學校學雜費差距及定額減免私立大專學雜費三點五萬元、高中職全面免學費、精進就學貸款還款措施，以及大專校院學生校內住宿補貼等。

至於「疾病與健康」給付減四○一億元，主要是防疫降階，疫情相關醫療支出減少。若以年增率來看，則以「住宅」類年增百分之十六點三最高，因政府於二○二三年八月推出擴大租金補貼方案。

觀察去年高齡給付一點三兆元，主要集中在勞保勞退軍公教退撫等退休金給付達一點一五兆元，占近九成，其次是長照基金七四○億元；隨著國人高齡化加速，未來退休加上長照支出，勢將逐年增加。

主計總處回溯統計我國社會保障支出有效覆蓋率，二○一六年百分之九十一點五，逐年增至去年百分之九十四點八。若與各國相較，二○二三年二一六國家中，十九國有效蓋率是百分之百，我國則以百分之九十四點七排名第卅名，優於日本的百分之九十四點六。

去年社會保障支出二點六九兆元，占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重百分之十點五，較前年減少○點七個百分點，主因ＧＤＰ年增率增幅高於社會保障年增率，占比因此下降。從二○○○年至二○二四年間，社會保障支出由八四○八億元增至二兆六九五三億元，廿四年間增加一兆八五四五億元，平均年增百分之五，占ＧＤＰ比重由百分之八點一提高至百分之十點五。平均每人獲得的社會保障支出則由三點八萬元增至十一點五萬元。

