健康主題館／不吃藥能穩血糖？需要醫師評估

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
糖尿病患者的血糖、血壓、血脂控制是基本。圖／123RF
糖尿病是不可逆的沉默殺手，若能好好控制血糖，可避免併發症。該如何控制血糖？可以不吃藥而讓血糖穩定嗎？三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師呂介華表示，不吃藥是否可以降血糖，要視當時就診的血糖狀況進行風險評估而定。

初次發病 應先調整生活方式

呂介華指出，第一次糖尿病剛發病患者就診後，首要了解是否有家族史、身型是否屬於肥胖身材、工作性質狀況、飲食生活習慣、有沒有運動等問題，進行三高、代謝症候群的風險評估。

如果有上述風險因素，呂介華說，必須透過減重、運動及飲食控制等生活模式調整，例如嗜吃甜食或高熱量炸物等情況控制好，建議3至6個月後做第二次的評估，若成效達到了，仍應定期接受檢查。大部分患者經由生活模式調整，血糖控制穩定，可以持續好幾年不必吃藥。

較嚴重者 不能單靠飲食控制

僅靠飲食控制、運動且減重，可以不吃藥降血糖嗎？呂介華指出，一般只靠飲食、運動控制血糖，糖化血色素平均僅降0.5%至1%，若患者就診時已超過8%、9%、10%，想靠飲食控制達到糖化血色素目標7%以下會有困難，但仍鼓勵嚴格執行達標。提醒勿採太極端的作法，例如不吃米飯麵等主食的不健康減重，建議應採健康營養均衡的減重方式。

糖友一旦服藥控管血糖，必須終生吃藥嗎？呂介華說，第一次糖尿病剛發病患者，要先了解其生活模式，並在衛教師、營養師指導下，三餐飲食不要踩到地雷食物，例如甜食、炸物、勾芡食物、含糖飲料等都要避免，也要搭配用藥控制，每3個月要定期回診追蹤。

無法根治 學習與它和平共存

糖尿病是無法根治的慢性病，要與它和平共存，呂介華提醒，要小心高血糖急性併發症，如酮酸中毒、高血糖高滲透等問題，建議先藥物治療，若糖化血色素達到降至7%以下目標，即可減藥。一發病只要好好控制血糖，可避免大小血管的併發症。醫師會根據患者的血糖狀況，使用保護器官符合健保給付的糖尿病用藥或針劑腸泌素（瘦瘦針），降低發生心肌梗塞、洗腎的風險。

如果血糖長期控制不好，患者可能會有失明、洗腎，甚至心肌梗塞、中風等嚴重大血管併發症。呂介華說，這個階段可能打胰島素治療，當糖化血色素超過9%，可短期施打胰島素，若糖化血色素降至7%或以下，之後就可以不打胰島素了，只要口服降血糖藥搭配衛教的方式處理即可。

如何確診罹患糖尿病？

1 一般簡單血糖檢查方式，必須空腹8小時進行抽血檢查，如果空腹血糖值≧126mg/dl、糖化血色素≧6.5%，即確診糖尿病。

2 若空腹血糖值超過100mg/dl或糖化血色素在5.8至6.0%間，還不至於被診斷為糖尿病，應至醫院新陳代謝科看診諮詢，積極進行血糖控制，避免真的罹患糖尿病。

3 健康成年人1至3年應追蹤檢查血糖1次；糖尿病前期者（空腹血糖值介於100~125mg/dl、糖化血色素在5.7%到6.4%之間）屬於糖尿病的候選人，建議初期3至6個月追蹤檢查血糖一次，如果持續追蹤血糖穩定時，可拉長6至12月追蹤檢查血糖一次。

血糖 糖尿病 色素 患者 吃藥 減重 風險 胰島素

