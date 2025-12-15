全台首見！全家便利商店組「咖啡渣循環再生大聯盟」 3招讓黑金變綠金 半年目標2200店

台灣人愛喝咖啡，據統計全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，卻也產生了大量的咖啡渣。全家便利商店為解決每年高達6,000噸的咖啡渣處理難題宣布在環境部資源循環署指導下，攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等10大跨產業夥伴，正式組建全台首見的「咖啡渣循環再生大聯盟」。總經理薛東都表示，將透過「源頭乾燥、物流回收、後端媒合」的系統性解方，將咖啡渣從廢棄物轉化為綠色資源，預計於年底前擴大導入百店，並計畫在明年上半年拓展至全台2,200間店舖，建立可複製的循環經濟新商模。

薛東都指出，循環經濟不僅是環保議題，更是強化企業韌性、創造新商業價值的關鍵。他透漏，全家Let’s café年銷量達2億杯，產生咖啡渣的店舖廢棄物處理成本高達上億元，這對環境保護與營運成本而言都是重大課題。「過去咖啡渣回收面臨三大痛點：源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難。」薛東都分析，咖啡渣因含水率超過60%，若未在源頭乾燥，短短2至3天即會發霉發臭，且受限於《廢棄物清理法》規範，過去多被視為一般廢棄物，回收效率低且成本高昂。

為此，薛東都強調「極致的便利性」是推動回收系統成功的首要條件。全家攜手鴻旭科技歷經一年半研發，開發出專為店舖空間設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，店員只需一鍵操作即可完成啟動，輕鬆將每日產生的咖啡渣含水率降至10%以下，並透過IoT聯網自動記錄重量數據，大幅降低第一線人員作業門檻，解決了最棘手的「源頭乾燥」問題。

此次計畫能全面系統化，也仰賴環境部資源循環署的支持。主任秘書劉怡焜表示，全家是首個提出咖啡渣自主管理方案的零售通路，透過政策鬆綁與產業實務結合，同意全家運用既有「逆物流回收模式」收取各店經乾燥處理的咖啡渣。這項突破不僅解決了「物流回收難」的卡點，更利用貨車回程空趟載運，有效集中資源並降低運輸成本，經估算可減少超過86%的運輸碳排。

解決了回收與物流後，如何讓咖啡渣產生價值，是聯盟的核心任務。全家此次串聯鴻旭科技、鴻海科技集團、日翊文化物流、光隆實業、歐萊德、蔚來美好、興采實業、皇家竹炭、達鋼馨、味全、UCC及RE-THINK重新思考環境教育協會等產官夥伴，打通「後端媒合難」的最後一哩路。

回收後的乾燥咖啡渣將進入精細的「梯次利用」階段。第一階段由光隆實業提煉咖啡渣萃取液，成為歐萊德等品牌的保養品原料；剩餘的固體咖啡渣則進入第二階段多元再製，包括鴻海的活性碳濾網、興采實業的環保布料等，甚至製成全家店舖夥伴的制服，真正實現全方位的資源循環。此套系統性解方也獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊大獎殊榮，針對未來布局，薛東都表示，希望邀請更多產業加入這個大聯盟，建構多方有利的綠色循環生態圈。 全家便利商店攜手產官夥伴，以咖啡渣自主管理專案與系統性解決方案，勇奪2025總統盃黑客松「卓越團隊獎」。圖／全家便利商店提供 全家咖啡渣循環再生大聯盟整合跨界資源，將咖啡渣從廢棄物華麗轉身為提升經濟價值的各類循環經濟產品。圖／全家便利商店提供 全家宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等十大產業夥伴，並由環境部資源循環署指導，共同成立咖啡渣循環再生大聯盟，推動黑金轉為綠金的循環創新模式。圖／全家便利商店提供 全家攜手鴻旭科技研發的咖啡渣乾燥機，操作簡便、一鍵乾燥，可將咖啡渣含水率降至10%以下，有效解決咖啡渣回收時效與品質管理難題。圖／全家便利商店提供

