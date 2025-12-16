聽新聞
0:00 / 0:00

為什麼在家量血壓跟診間量差這麼多？教你正確量血壓

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師

「醫師，我在家量血壓明明正常，可是一到診間血壓就飆高！」這是門診十分常見的問題。許多人因此困惑，到底自己是真的高血壓，還是只是緊張導致？事實上，這和「白袍高血壓」及「隱匿性高血壓」有關。

「白袍高血壓」是指病人在診間量血壓偏高，但在家或日常生活中血壓卻相對正常。通常是因為看診時緊張、焦慮，讓交感神經興奮，心跳加快、血壓上升。研究顯示，大約有10%到20%的民眾屬於這種情況。雖然白袍高血壓不一定等同於真正的高血壓，但這些人未來仍有較高的心血管風險，需定期追蹤。

「隱匿性高血壓」是指病人在診間量起來正常，但在家中或工作時血壓卻偏高。這類病人若只依賴診間數據，可能會錯過早期診斷，導致高血壓長期未被控制。尤其是有心血管家族史、糖尿病或腎臟病患者，更需要注意這種情況。

若懷疑自己是白袍或隱匿性高血壓，醫師可能會安排24小時動態血壓監測，能夠記錄全天血壓變化，更精準評估病人的血壓情況。

如何避免誤判？建議帶著居家血壓紀錄本回診，讓醫師綜合判斷；不要只看一次數值，而是觀察長期趨勢。尤其要注意生活型態，少鹽飲食、規律運動、維持理想體重，這些比單一數字更重要。

診間血壓和居家血壓不同步，其實很常見，尤其是單一數據不足以診斷或排除高血壓。唯有透過正確的居家量測，加上醫師專業評估，才能確實掌握血壓狀況，避免心臟病、中風等併發症找上門。

正確量血壓方法

●選擇血壓計：建議使用上臂式電子血壓計，較為準確。

●保持安靜休息：測量前先坐著休息5分鐘，不要邊講話邊量。

●坐姿正確：背靠椅背，雙腳平放，手臂與心臟同高。

●多次測量：連續測2-3次，取平均值。

●固定時間：建議早晨起床後、睡前各量1次。

高血壓 病人 緊張 腎臟病 看診 患者

延伸閱讀

國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓扁平足不再是理由

冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

每天做到1件事就有助降血壓 研究建議調整這不花錢的就寢習慣

每天喝2杯「純柳橙汁」有助於延壽抗炎控血壓 醫師提示潛藏風險

相關新聞

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

受到輻射冷卻作用影響，明天清晨各地氣溫仍偏低，新竹等空曠地區有出現10度以下低溫機會，中央氣象署預報員林定宜表示，周三東...

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

影／桃機三航廈首架入境航班試營運 旅客讚新穎漂亮

桃園機場第三航廈北廊廳自本月1日試營運以來，根據機場公司統計，截至昨天（14日）為止，北廊廳已服務122個航班，超過2萬...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

健康主題館／不吃藥能穩血糖？需要醫師評估

糖尿病是不可逆的沉默殺手，若能好好控制血糖，可避免併發症。該如何控制血糖？可以不吃藥而讓血糖穩定嗎？三軍總醫院內分泌暨新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。