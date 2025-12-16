為什麼在家量血壓跟診間量差這麼多？教你正確量血壓

「醫師，我在家量血壓明明正常，可是一到診間血壓就飆高！」這是門診十分常見的問題。許多人因此困惑，到底自己是真的高血壓，還是只是緊張導致？事實上，這和「白袍高血壓」及「隱匿性高血壓」有關。

「白袍高血壓」是指病人在診間量血壓偏高，但在家或日常生活中血壓卻相對正常。通常是因為看診時緊張、焦慮，讓交感神經興奮，心跳加快、血壓上升。研究顯示，大約有10%到20%的民眾屬於這種情況。雖然白袍高血壓不一定等同於真正的高血壓，但這些人未來仍有較高的心血管風險，需定期追蹤。

「隱匿性高血壓」是指病人在診間量起來正常，但在家中或工作時血壓卻偏高。這類病人若只依賴診間數據，可能會錯過早期診斷，導致高血壓長期未被控制。尤其是有心血管家族史、糖尿病或腎臟病患者，更需要注意這種情況。

若懷疑自己是白袍或隱匿性高血壓，醫師可能會安排24小時動態血壓監測，能夠記錄全天血壓變化，更精準評估病人的血壓情況。

如何避免誤判？建議帶著居家血壓紀錄本回診，讓醫師綜合判斷；不要只看一次數值，而是觀察長期趨勢。尤其要注意生活型態，少鹽飲食、規律運動、維持理想體重，這些比單一數字更重要。

診間血壓和居家血壓不同步，其實很常見，尤其是單一數據不足以診斷或排除高血壓。唯有透過正確的居家量測，加上醫師專業評估，才能確實掌握血壓狀況，避免心臟病、中風等併發症找上門。

正確量血壓方法

●選擇血壓計：建議使用上臂式電子血壓計，較為準確。

●保持安靜休息：測量前先坐著休息5分鐘，不要邊講話邊量。

●坐姿正確：背靠椅背，雙腳平放，手臂與心臟同高。

●多次測量：連續測2-3次，取平均值。

●固定時間：建議早晨起床後、睡前各量1次。

商品推薦