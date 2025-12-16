健康你我他／60歲定期除皺 開心被誇年輕

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

2025-12-15 17:23