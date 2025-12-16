聽新聞
健康你我他／60歲定期除皺 開心被誇年輕

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
60歲了，我還是愛跑出去獨旅，所以維持半年掃一次斑，偶爾音波及肉毒，保持60歲的模樣，讓自己隨時都自信心爆棚。圖／李淑華提供
以前，自以為年輕又不懂保養，常跟朋友跑出去遊玩，那時根本不在意啊。

生完孩子後，斑點如雨後春筍一直冒出來，玩回來總留下痕跡，斑點深深烙印在臉頰，看似麻花臉，有朋友問，「怎麼不去除斑？」我才驚覺。

4年前，遇到孩子的安親班老師，聊天時說到她臉上的斑，很勤勞的打雷射幾乎看不出來了，積極地介紹我去試試。我摸了很細嫩又保濕，有這麼棒的70歲「人證」，隔天鼓起勇氣去諮詢。美美小姐（化名）很仔細地跟我說明我的斑多又深需要耐心打，我立即約好時間滿懷著興奮回家。

到了約定時間，美美小姐幫我上了麻藥，跟我聊天舒緩情緒，過一會兒開始使用雷射，那滋滋聲伴隨著烤肉味在我臉上游移，也因為聊天轉移了注意力，雖然術後照片血淋淋的，但恢復得不錯，爾後我每個月報到。

接觸醫美後，會想要更美並留意相關訊息，每次打斑都請教美美。她看我有嘴邊肉及脖紋，建議我先做極線音波及肉毒桿菌素注射，考慮後直到今年2月才去做，打完立刻有效果，嘴邊肉有拉提、脖紋也變淡了。久未見面的同學會，大家都誇我一樣年輕沒變，心中喜孜孜的。

60歲了，我還是愛跑出去獨旅，所以維持半年掃一次斑，偶爾音波及肉毒，保持60歲的模樣，讓自己隨時都自信心爆棚。

