台灣原作「貴族轉生」動畫 2026年1月開播

由台灣作家三木奈沙作品改編的動畫「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」，預計2026年1月開播，在文策院助力下，動畫內容提前在新加坡動漫展會AFA亮相，備受關注。

由三木奈沙執筆的「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」輕小說，自2019年連載至今，系列銷量累計突破200萬冊，除有改編同名漫畫作品外，由翔英融創推出的同名動畫作品預計在2026年1月於全球多地開播。

翔英融創由文化內容策進院運用國發基金與智寶合資成立，今天透過新聞稿分享，11月底已前進東南亞大型動漫展會新加坡 AFA（Anime Festival Asia），帶來「貴族轉生」專屬展區，展出動畫視覺及動畫中武器1:1還原模型，吸引觀眾排隊拍照留念。

此外，「貴族轉生」動畫第1集在11月28日先行試播，並帶來三木奈沙、主要聲優的訪談影片，讓海外觀眾得以首次完整了解作品背後的製作理念。

翔英融創表示，許多觀眾在觀賞後紛紛表達對角色魅力、故事節奏與戰鬥畫面的高度好評，詢問開播日期的回饋更是絡繹不絕。來自日本、東南亞與歐美的多名業界人士在展期間主動洽詢合作外，也已獲得包括Crunchyroll在內的多個全球指標性平台採購，顯示作品在海外市場的潛力備受期待。

文策院院長王敏惠表示，與翔英融創合作的「貴族轉生」在新加坡AFA獲得的熱烈迴響，再次證明台灣創作者在國際市場具有堅實的實力與發展潛力。文策院將繼續支持更多優秀團隊走向全球，讓世界看見台灣創意內容的深度與魅力。

翔英融創總經理楊國祥說，很高興「貴族轉生」是翔英融創成立後的首部動畫作品，並在海外獲得這麼多觀眾的肯定。未來將持續整合台灣創作能量與國際製作資源，打造更多能在全球市場競爭的高品質作品，讓台灣創作IP在世界舞台持續擴大聲量。

