明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到輻射冷卻作用影響，明天清晨各地氣溫仍偏低，新竹等空曠地區有出現10度以下低溫機會。聯合報系資料照
受到輻射冷卻作用影響，明天清晨各地氣溫仍偏低，新竹等空曠地區有出現10度以下低溫機會，中央氣象署預報員林定宜表示，周三東北季風增強，北台灣溫度略降，迎風面也會有較大雨勢，周五、周六受到南方雲系北移影響，南部、花東水氣也會增加。

林定宜說，明（16日）清晨受到輻射冷卻影響，各地偏冷，近山區及空曠地區，像是新竹五峰、尖石、關西等，局部有機會出現10度以下低溫，西半部則需留意日夜溫差大，中部以北、東北部低溫14至16度，高溫24至26度；南部、花東低溫17、18度，高溫上看27度。

周三（17日）東北季風增強，並持續影響到周四（18日），北部、東北部略為降溫，但降幅不明顯，整天溫度約17至25度；周五、周六（19、20日）東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，各地低溫約15至20度，高溫北部、東半部21至24度，中南部、台東25至28度。

周日、下周一（21、22日）受到另波東北季風增強影響，北部、東北部氣溫再轉涼，低溫約17至20度，高溫20至23度，中南部、台東高溫甚至達24至28度，注意日夜溫差大。

雨勢部分，林定宜指出，明天各地晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、宜蘭、台東有零星短暫降雨；周三、周四受到東北季風影響，降雨範圍仍以迎風面為主，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢。

周五、周六東北季風減弱，但受到南風雲系北移影響，南部、花東有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫降雨。

周日、下周一另波東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島也有零星短暫降雨。

另外，林定宜提及，周五、周六中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山仍有零星降雪、固態降水或結冰的機率，需留意路面溼滑，注意安全。

