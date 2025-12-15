國台交成軍80周年 李遠期許樂團跨域合作上國際

國立台灣交響樂團成立80周年，出版「蓄銳80」特刊，文化部長李遠到場表示，期許樂團持續與國美館等各領域進行跨域合作，繼續在國內扎根，同時帶著台灣的聲音走向國際。

李遠今天出席特刊發布會對談時表示，國台交今年舉辦許多慶祝活動，但他都因有其他行程無法親自參與，今天無論如何都要來參加，「最重要的就是要感謝在這80年歷史中，所有國台交的歷任團長、團員、行政人員以及協助國台交發展的人與樂迷。」

國台交創立於1945年第二次世界大戰終戰的同年，當年12月15日國台交於「台北公會堂」（今台北市中山堂）舉辦創團首場音樂會；80年後國台交特別在同一天、同一地點辦理「蓄銳80」特刊發表，象徵歷史回望與文化傳承的延續。

李遠表示，國台交不僅是台灣的交響樂團，更帶著台灣走向國際，像前任團長劉玄詠如今成為奧地利大使，開啟「文化外交」之路，「這80年歷史代表的不僅是台灣的音樂史，更是整個台灣歷史的縮影」。

國台交團長歐陽慧剛表示，擔任國台交團長前，他只要專注於演奏，但今年接任團長正好也是國台交80歲生日年，「我彷彿走入一個古老的房子，越挖掘就發現越多豐富的故事。」他表示，國台交的歷史就是台灣的近代音樂史，「在萬物匱乏的時代，國台交以音樂給了許多人親近藝術的機會。」

歐陽慧剛表示，國台交80年發展可說是「一路坎坷」，從警備總司令部時期，團員隨到隨考；台灣省政府時期曾一度轉為民間樂團。樂團也曾寄居師大，直到跟隨台灣省政府南遷台中、進而落腳霧峰，「不變的是這個過程中，國台交始終保持演奏及創作的任務。」

「蓄銳80」由音樂工作者吳家恆主編，邀集吳孟宇、李志銘、孟瀟、明格斯、林耀民、陳效真、陳惠湄、黃俊銘、楊忠衡等多位音樂與文化書寫者共同撰文，從多元角度回望國台交的音樂歷程。

國台交表示，「蓄銳80」不僅是對過往80年的回顧，更是一種面向未來的蓄力，國台交將持續「專注本業」，精進演奏水準與藝術品質，成為音樂家最堅實的後盾：國台交身為國家樂團，將持續讓音樂成為台灣這座島嶼共同的語言，在國際舞台上繼續為台灣發聲。

