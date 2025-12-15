躺追劇發現硬塊竟是乳癌 癌藥基金及時雨助治療

快訊

中央社／ 台北15日電

今年40多歲的「小鈺」（化名）在躺著追劇時，偶然發現乳房硬塊，檢查竟是乳癌，但醫療保險只夠支付她前4次免疫治療，幸有癌症新藥基金及時雨，助她完成國際標準治療。

小鈺是研究助理，某天躺在床上追劇，偶然摸到乳房硬塊，想到2年前才做過乳房檢查相當正常，沒想到進一步檢查，卻被診斷為三陰性乳癌，腫瘤大小已3公分多，讓她相當震驚。

小鈺原本自認為是身強力壯的中壯年，甚至打算報名參加中壯年運動會，但是在治療過程中，因為身體虛弱，搭大眾運輸要坐博愛座（現為優先席），還因此熟知每個捷運的電梯在哪裡，彷彿提早進入身體衰弱的「長照」世界。

醫師建議小鈺採用最新的「術前化療合併免疫治療」，她回憶，前4到5次免疫療程需自費，小時候媽媽幫她買的1份小額醫療險，只夠完成前4輪，換來的只有腫瘤縮小0.5公分，讓母女倆十分挫折。

所幸癌症新藥基金開始透過健保暫行支付給付這項免疫療法，小鈺今天在「台灣癌症新藥基金上路滿一週年」記者會說，這就像是場及時雨，幫她省下了一筆醫療費，讓她得以無後顧之憂地以國際標準完成最有效的治療。如今手術切除標本顯示「完全病理反應（pCR）」，腫瘤細胞已經看不到，雖然仍要持續追蹤，但已讓她放下心中大石。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，自癌症專款上路以來，截至8月1日，已有3351名病友家庭受惠，平均每人一年減少約新台幣117萬元藥費負擔。

衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤簡報說明，癌症已經連續43年為國人10大死因之首，其中乳癌、肺癌、攝護腺癌、子宮頸癌及甲狀腺癌標準化發生率呈現上升；而癌症診斷期別很大幅度地決定後續存活率，不論癌別在0到1期診斷出來，存活率都可以大於9成，但若到了第4期，存活率就僅10到30多。

陳亮妤說，為達成總統賴清德健康台灣2030年癌症死亡降低1/3的目標，政府擴大癌症篩檢癌別與對象，並持續推動癌症用藥持續接軌國際治療指引。行政院以公務預算挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，今年編列預算50億元，明年再編列50億元，逐步累積至百億規模。

癌症新藥基金 腫瘤 乳癌

