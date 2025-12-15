快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

雲門舞集重返日本舞台 鄭宗龍「波」橫濱首演

中央社／ 台北15日電
睽違16年，雲門舞集重返日本舞台，13日於橫濱KAAT神奈川藝術劇場演出舞作「波」，吸引逾百名國際藝術家與策展人等共同觀賞。圖／雲門舞集提供，菅原康太攝影（中央社）
睽違16年，雲門舞集重返日本舞台，13日於橫濱KAAT神奈川藝術劇場演出舞作「波」，吸引逾百名國際藝術家與策展人等共同觀賞。圖／雲門舞集提供，菅原康太攝影（中央社）

睽違16年，雲門舞集重返日本舞台，13日於橫濱KAAT神奈川藝術劇場，演出雲門舞集藝術總監鄭宗龍舞作「波」，吸引超過百名國際藝術家與策展人觀賞。

雲門舞集今天發布新聞稿表示，這次演出由「橫濱舞蹈節」與「橫濱藝術交流市集YPAM」共同邀請主辦，並作為YPAM大型閉幕節目。演出採取自由入座，許多觀眾開演前1小時就到場排隊，希望能近距離一睹雲門風采。

「波」為鄭宗龍2023年之作，邀請日本新媒體藝術家真鍋大度合作，探索「波」作為身體動能與訊息傳遞的隱喻。兩名創作者以「看不見的波」為共同語言，將舞蹈、聲響、影像與程式系統融入雲門累積多年的身體訓練與群舞能量。

作品首演後，2024年受邀登上威尼斯雙年展舞蹈節（Biennale Danza）演出，獲得國際關注，英國「衛報」也點名「波」為該屆舞蹈節亮點之一，肯定舞者與數位環境共構所呈現的視覺效果。

日本演出有許多專業觀眾參與，知名編舞家梅田宏明表示，看到舞者們不同於「春鬥」的肢體語彙，讓人眼睛一亮。橫濱舞蹈節藝術總監小野晉司則表示：「能與日本觀眾以及眾多國際策展人分享雲門的傳統與創新，以及亞洲當代舞蹈的新階段。」

日本「舞蹈雜誌」資深編輯浜野文雄給予高度評價：「當我們在探討亞洲身體時，鄭宗龍跟雲門早已走在前端，融合東西方身體當代性。近年加入的街舞元素，讓各關節成為流動能量的開關閥，精準掌握收發自如。」

雲門舞集舞團12月17日在京都ROHM劇院演出「波」，12月21日在北九州藝術劇場演出。

日本 雲門舞集 鄭宗龍 劇場 藝術家 總監

延伸閱讀

日本福島縣訪汐止區金龍國小 雙方國際教育交流熱絡

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

相關新聞

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

受到輻射冷卻作用影響，明天清晨各地氣溫仍偏低，新竹等空曠地區有出現10度以下低溫機會，中央氣象署預報員林定宜表示，周三東...

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

影／桃機三航廈首架入境航班試營運 旅客讚新穎漂亮

桃園機場第三航廈北廊廳自本月1日試營運以來，根據機場公司統計，截至昨天（14日）為止，北廊廳已服務122個航班，超過2萬...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

台灣原作「貴族轉生」動畫 2026年1月開播

由台灣作家三木奈沙作品改編的動畫「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」，預計2026年1月開播，在文策院助力下，動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。