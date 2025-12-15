亞洲技能競賽台灣隊總冠軍 頒發664萬獎助學金

快訊

中央社／ 台北15日電
勞動部15日表揚2025亞洲技能競賽國手在培訓及競賽期間努力不懈的態度，也感謝裁判長暨培訓團隊，部長洪申翰（前左6）、勞動力發展署長黃齡玉（前左5）出席與國手們合影留念。圖／勞動部勞動力發展署提供（中央社）
勞動部15日表揚2025亞洲技能競賽國手在培訓及競賽期間努力不懈的態度，也感謝裁判長暨培訓團隊，部長洪申翰（前左6）、勞動力發展署長黃齡玉（前左5）出席與國手們合影留念。圖／勞動部勞動力發展署提供（中央社）

2025亞洲技能競賽日前落幕，台灣隊表現亮眼，總計奪得22面金牌、9面銀牌、5面銅牌及2項優勝，為本屆總冠軍，勞動部今天表示，將頒發新台幣664萬元獎助學金。

2025亞洲技能競賽日前在台灣舉行，吸引30國共320名選手參加，台灣隊今年表現亮眼，最終獲得22面金牌、9面銀牌、5面銅牌及2項優勝，為這屆得牌總冠軍。

勞動部表示，台灣代表團在30個參賽國中得牌數名列第一名，蟬聯亞洲賽二連冠的佳績，表現出色，將頒發獎助學金以嘉勉國手，其中青年組金牌12萬元、銀牌6萬元、銅牌4萬元；青少年組金牌3萬元、銀牌1萬5000元、銅牌1萬元，總計發出664萬元獎助學金。

勞動部今天舉辦頒獎典禮，表揚國手在培訓及競賽期間努力不懈的態度以及感謝裁判長暨培訓團隊。

勞動部長洪申翰致詞指出，勞動部接下來重要的任務，是要讓願意投入技能發展的好手們，在未來都能走得順暢，並發揮更大的價值。

洪申翰也說，亞洲技能競賽不單是場競賽，更是對接未來產業技術發展的關鍵，希望產業界夥伴未來能一同投入合作，讓競賽成為產業人才的橋樑，也讓產業成為優秀選手發展的舞台，共同為台灣的經濟與產業帶來更多貢獻。

