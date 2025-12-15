聽新聞
桃機北登機廊廳啟用14天逾2.6萬人使用 立委籲指示牌增多元語言
桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，預計年底前正式啟用。立法院交通委員會今前往考察，立委建議，旅客指示牌面應增加中英以外的多元語言，並將經驗納入高雄機場新航廈建設。
桃園機場公司報告，北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，並主動邀請候機旅客填答滿意度調查表單，以召開檢討會議及時調整。根據統計，桃機北廊廳截至12月14日止，累計已有122航班、逾2.6萬人使用。
立委李昆澤表示，第三航廈北廊廳新穎的設計，帶給旅客全新感受，盼桃機公司在設施功能、服務效能、旅客便利性等部分持續提升，並研議於旅客指示牌面增加除中英以外的多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全，以及請民航局參酌桃園機場第三航廈建設經驗，將值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。
交通部長陳世凱表示，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。
