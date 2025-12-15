輻射冷卻影響 竹縣16日續防10度以下低溫

快訊

中央社／ 台北15日電
氣象署表示，明天清晨受輻射冷卻影響，新竹縣局部地區要留意攝氏10度以下低溫。示意圖／聯合報系資料照

氣象署表示，明天清晨受輻射冷卻影響，新竹縣局部地區要留意攝氏10度以下低溫；後續還有2波東北季風接力，17、18日迎風面要留意局部較大雨勢；19、20日全台有雨，南部、東半部易有局部陣雨。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天清晨新竹縣地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天是未來一週水氣最少的時間，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，明天由於各地偏乾，仍要留意輻射冷卻影響，新竹尖石、關西等地區可能會有10度以下低溫發生；中部以北、東北部平地低溫普遍約14至16度，南部17、18度；高溫部分，中部以北約24至26度，南部27度。

林定宜指出，預期有2波東北季風接力，首波17日增強、18日影響；19、20日減弱後，21日又一波東北季風再增強，預估會持續影響至下週。

林定宜進一步說明，17、18日東北季風挾水氣，迎風面降雨增加，要留意有局部較大雨勢發生，北部整天氣溫約16至25度，中南部約17至28度。19、20日東北季風減弱，但南方雲系及華南雲系移入、水氣增加，各地有雨，南部、花東易有局部陣雨，其他地區有零星短暫雨。

林定宜提到，19、20日，若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

林定宜說，21、22日東北季風再增強，但水氣減少，以桃園以北、東半部、恆春半島有短暫雨為主，各地氣溫較前一天再下降約2度。

林定宜提醒，明天北海岸、屏東、蘭嶼、澎湖仍要留意有8級以上強陣風；18日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

東北季風 新竹 低溫

