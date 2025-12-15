快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

台大、馬偕明年1月起「紙本收據」變革 醫改會：應兼顧病人收費知情權

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院。本報資料照片
馬偕醫院。本報資料照片

為推動無紙化，台大醫院、台大北護分院、馬偕醫院等宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，新光醫院評估於明年農曆年後跟進，台大金山分院則於明年3月1日啟動。醫改會表示，環保固然很重要，但醫療院所應兼顧民眾知情權益與適法性配套；繳費時需提醒民眾應索取電子或紙本的合格收據，並讓民眾有疑慮時，熟知可以去哪裡查詢消費紀錄與資訊。

醫改會執行長林雅惠說，「醫療法」規範醫療院所須開立醫療費用收據，原因是早年時常傳出「收費之亂」的現象，如醫療院所會規避開立自費醫療收據，向國稅局不實申報，以達到逃漏稅的目的；或是有民眾明明已經繳費，卻被醫療院所指責沒有繳費，而如醫改會長期接獲民眾投訴醫療爭議時，比對醫療費用收據是一定要的步驟。

林雅惠指出，依相關規定醫療院所開立收據時，健保給付費用及自費項目內容須分開列舉，若自費超過1000元的醫療項目，還必須明列項目及單價；一旦發生醫療糾紛時，收據往往十分重要，更是最關鍵的證據，以保障就醫患者的權益。

「如今醫院推動無紙化，不主動提供門診醫療收據，但仍須告知民眾，並經民眾同意。」林雅惠表示，未來醫療院所無紙化恐為趨勢，但隨著超高齡社會來臨，年長者人數愈來愈多，並與年輕族群產生數位落差，醫院應提供管道讓民眾核對醫療費用，否則出現醫療糾紛，又沒有收據等佐證時，恐出現更多亂象。

林雅惠說，民眾就醫後，若想清楚知道醫療內容、費用，建議應收取收據，或在繳費時，看清楚相關醫療項目，當對醫療收費有疑慮時，由於各地方政府都有訂定醫療收費標準，也可以向該縣市衛生局進行查閱諮詢，確保就醫權益。

「坊間醫療機構最常使用的話術，為健保給付才有收據，自費醫療沒有收據。」林雅惠提醒，民眾應多提高警覺，不論進行哪一類醫療服務都應開立合格醫療收據，若醫療機構沒有提供時，可以主動索取，若還是不願提供應向該縣市衛生局檢舉。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，政府揭示2025年淨零碳排政策，各醫療院所很努力呼應，不論是檢視院內能源系統、更換節能設備、無紙化等。醫療院所雖不主動提供紙本收據，但只要民眾索取，醫療院所仍須提供，這部分並未違法；如民眾不放心仍可主動索取，但如果醫院不提供就有違法問題，收據內容需包括醫療項目、金額等。

馬偕醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自馬偕醫院網站
馬偕醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自馬偕醫院網站
台大醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自台大醫院Ig
台大醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自台大醫院Ig

衛生局 台大醫院 醫改會 健保 給付 馬偕醫院

延伸閱讀

中檢毒品案4成緩起訴 指定醫療院所戒治有427件占六成

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

落實兒少照顧！北市補助院所施打公費疫苗 盼接種更方便

相關新聞

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災後累積逾600萬噸淤泥，陶藝家陳金旺查覺泥砂材質有異，樣本送交國立台灣工藝研究發展中心分析，發現蘊...

輻射冷卻影響 竹縣16日續防10度以下低溫

氣象署表示，明天清晨受輻射冷卻影響，新竹縣局部地區要留意攝氏10度以下低溫；後續還有2波東北季風接力，17、18日迎風面...

影／桃機三航廈首架入境航班試營運 旅客讚新穎漂亮

桃園機場第三航廈北廊廳自本月1日試營運以來，根據機場公司統計，截至昨天（14日）為止，北廊廳已服務122個航班，超過2萬...

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

泰國亞洲航空13日從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，疑似乘客絲帶的行動電源燃燒，導致機艙內突然冒煙，驚嚇許多乘客。近幾年也有傳出行動電源自燃的案例，行動電源通常是使用鋰電池，如果突然起火了，有什麼方法可以處理？對此，台北市消防局解答。

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。...

桃機北登機廊廳啟用14天逾2.6萬人使用 立委籲指示牌增多元語言

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，預計年底前正式啟用。立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。