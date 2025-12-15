台大、馬偕明年1月起「紙本收據」變革 醫改會：應兼顧病人收費知情權

為推動無紙化，台大醫院、台大北護分院、馬偕醫院等宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，新光醫院評估於明年農曆年後跟進，台大金山分院則於明年3月1日啟動。醫改會表示，環保固然很重要，但醫療院所應兼顧民眾知情權益與適法性配套；繳費時需提醒民眾應索取電子或紙本的合格收據，並讓民眾有疑慮時，熟知可以去哪裡查詢消費紀錄與資訊。

醫改會執行長林雅惠說，「醫療法」規範醫療院所須開立醫療費用收據，原因是早年時常傳出「收費之亂」的現象，如醫療院所會規避開立自費醫療收據，向國稅局不實申報，以達到逃漏稅的目的；或是有民眾明明已經繳費，卻被醫療院所指責沒有繳費，而如醫改會長期接獲民眾投訴醫療爭議時，比對醫療費用收據是一定要的步驟。

林雅惠指出，依相關規定醫療院所開立收據時，健保給付費用及自費項目內容須分開列舉，若自費超過1000元的醫療項目，還必須明列項目及單價；一旦發生醫療糾紛時，收據往往十分重要，更是最關鍵的證據，以保障就醫患者的權益。

「如今醫院推動無紙化，不主動提供門診醫療收據，但仍須告知民眾，並經民眾同意。」林雅惠表示，未來醫療院所無紙化恐為趨勢，但隨著超高齡社會來臨，年長者人數愈來愈多，並與年輕族群產生數位落差，醫院應提供管道讓民眾核對醫療費用，否則出現醫療糾紛，又沒有收據等佐證時，恐出現更多亂象。

林雅惠說，民眾就醫後，若想清楚知道醫療內容、費用，建議應收取收據，或在繳費時，看清楚相關醫療項目，當對醫療收費有疑慮時，由於各地方政府都有訂定醫療收費標準，也可以向該縣市衛生局進行查閱諮詢，確保就醫權益。

「坊間醫療機構最常使用的話術，為健保給付才有收據，自費醫療沒有收據。」林雅惠提醒，民眾應多提高警覺，不論進行哪一類醫療服務都應開立合格醫療收據，若醫療機構沒有提供時，可以主動索取，若還是不願提供應向該縣市衛生局檢舉。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，政府揭示2025年淨零碳排政策，各醫療院所很努力呼應，不論是檢視院內能源系統、更換節能設備、無紙化等。醫療院所雖不主動提供紙本收據，但只要民眾索取，醫療院所仍須提供，這部分並未違法；如民眾不放心仍可主動索取，但如果醫院不提供就有違法問題，收據內容需包括醫療項目、金額等。

馬偕醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自馬偕醫院網站 台大醫院宣布明年一月一日起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，因醫療費用資料皆上傳國稅局申報，如需紙本收據請於批價時或事後主動告知櫃台，仍將協助列印。圖／取自台大醫院Ig

商品推薦